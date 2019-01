María Jesús Ruiz y Julio Ruz siguen a la gresca durante su estancia en la casa de ‘GH Dúo’. A tan solo 48 horas de que se produjera su primer encuentro en el reality, la expareja todavía no se había sentado para acercar posturas y solucionar las rencillas que pudieran arrastrar. Por ello, la organización del programa, en su función de intermediadora de los problemas que puedan surgir, los citó a los dos en 'La sala de la verdad', una nueva estancia en la que los concursantes tendrán que mirarse a la cara y decirse todo lo que piensan el uno del otro. ¿Conseguirían sacar algo en claro?

Telecinco

Jorge Javier le dio la palabra a la modelo para que le preguntara a su ex lo que quisiera, bajo la condición de que no podían mentir en sus respuestas. “¿Estuviste con Carolina mientras estabas conmigo?”, expuso Ruiz, una pregunta que obtuvo como respuesta un no rotundo y tajante por parte del empresario. Aunque María Jesús no se creyó la negación del padre de su hija, Carolina Sobe, presente en el ‘interrogatorio’, no podía dejar de resoplar y poner los ojos en blanco. “Eres muy pesada. Ya te he dicho que no tuvimos nada mientras estabas en la isla. A ti te interesa este tema para dejarle a él como si fuese lo peor. No lo quieres creer porque no te viene bien”, replicó la colaboradora.

En el turno de preguntas de Ruz, le preguntó a su ex si es verdad aquello que dijo de que no le quería. “Claro que te he querido”, contestó María Jesús. Al ver la tensión que se vivía, Jorge Javier intervino para echar más leña al fuego y animar al empresario a que preguntara si en algún momento ha estado enamorado de él. “Sí”, aseguró la ex Miss. Visiblemente afectado, Julio dijo no creerse las afirmaciones de su ex, indicando que él tampoco está ya enamorado de ella.

Turno entonces para el cara a cara entre Carolina y María Jesús. Aunque la modelo aseguró no seguir enamorada del empresario, su compañera de trío puso en duda su respuesta. “No te creo. ¿Por qué entonces no os sentáis a hablar y os dejáis las cosas claras?”, se preguntó, lamentándose de que la tengan a ella de correveidile. Aprovecharon que se enzarzaron a discutir el tema de la supuesta infidelidad, Carolina volvió a negar que tuviesen algo estando María Jesús en ‘SV’ y le pidió que reconociera que sigue enamorada de Julio: “Yo noto cómo le miras aquí en la casa. Estás siempre con el cartelito de ‘Julio, estoy aquí’. ¡Estos dos se molan!”.

Para terminar, María Jesús le preguntó a su compañera si cree que ella es mala persona. “No”, contestó rauda y veloz. “Creo que si fueses mala persona no te hubiesen metido en este programa. Mala persona no, eres entre regular y vamos viendo. No eres mala, eres un poco retorcida y te gusta llevar las cosas al extremo. Pero hija, no puedes ser perfecta, si no hubieses sido Miss Universo”.