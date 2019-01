Parece imposible que Gustavo y María consigan tener algo de calma en su relación. ¿La nueva polémica en la que se han visto envueltos? Kiko Hernández aseguró en el plató de 'Sálvame' que la rubia había sido infiel al paparazzi durante un viaje de trabajo en Lanzarote. "Han pillado a María besándose apasionadamente en la sala Heineken. Él era un señor gordito, bajito y que llevaba un polo blanco. María se confió porque a la discoteca donde estaban suelen ir sólo extranjeros", aseguró. Ante esta información, la catalana no quiso quedarse callada y entró por teléfono para negar tajantemente los hechos.

María aseguró que se encontraba en la isla porque tenía un bolo y que el chico del que hablaban era también amigo de Gustavo: "Él confía en mí al cien por cien. La música estaba alta y quizá me acerqué para hablarle en la oreja, pero que haya una foto de un beso ya te digo yo que es imposible. Tampoco es verdad que se trate de un montaje. Quiero dejar claro que no acudo a los programas porque estoy con mis hijas, no porque la tele no me quiera", añadió.

Tras esta nueva polémica, QMD! se ha puesto en contacto con Gustavo para que nos aclare cómo ha vivido esta posible deslealtad de su novia. Gustavo nos dijo estar tranquilo, pero se muestra tajante ante lo que haría si se confirmara la información de Kiko Hernández.

Una vez más, Gustavo, te has visto envuelto en una historia ‘complicada’...

Esto es lo de siempre, se sacan cosas sin confirmar nada porque a la gente le gusta la notoriedad. Todo esto es muy doloroso para nosotros, pero ahora el mal ya está hecho.

O sea, que no crees nada de la historia de infidelidad de María hacia tí.

Confío plenamente en María.

¿Qué hacía en Lanzarote?

Estaba con un amigo común, era un viaje de trabajo.

Pero no ha quedado muy claro lo del bolo. ¿ Por qué no quiere decir el lugar al que iba a trabajar?

Yo iba a ir con ella a Lanzarote, pero finalmente no pude por cuestiones de mi divorcio. No quiere decir el lugar porque esta publicidad es mala para el local, que es un pequeño restaurante muy exclusivo. El compromiso de María con nuestro amigo era estar en el restaurante dos días haciéndose fotos con los clientes.

Pero ni siquiera lo ha puesto en sus redes, ella que es muy activa…

En ese mismo restaurante yo he estado haciéndome fotos con los clientes y jamás lo hemos subido a redes sociales.

¿Vuestra relación está bien en este momento?

Las relaciones son una cuestión de confianza, y nosotros nunca tenemos dudas uno del otro, pese a pasar mucho tiempo separados porque María vive en Barcelona por sus hijas.

¿Y si te enseñan fotos?

Si a mí me ponen una foto clara de María, como dicen, liándose con este amigo, yo la dejo.

Su polémico viaje en Instagram

Instagram

María dejó en la Red un rastro de su viaje a Lanzarote, esta preciosa imagen de una de sus playas. Ella dice que viajó a la isla por motivos de trabajo, pero resulta raro que en esta ocasión no publicitase el bolo en Instagram. María dice que Gustavo iba a acompañarle, pero que se tuvo que quedar en Madrid por motivos de su divorcio.