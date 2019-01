Lolita Flores: "A una edad, nos gusta la sangre fresca… porque para mayores ya estamos nosotras"

Lolita ha presentado en Barcelona la obra 'Fedra' y allí habló de cómo ha sido encarnar a la protagonista, sobre el amor y sobre la liberación de la mujer: "Meterme en el personaje de Fedra, como en mi vida a veces tampoco he sido correspondida en el amor, no me ha supuesto mucha dificultad. Simplemente, he rebuscado en mi interior". Clara y directa como siempre, Lolita habló sobre el significado de este clásico y sobre el amor de la protagonista, una mujer que se enamora de su hijastro.

Maria Jose Rasero BCN Hearst

"Fedra podría ser de este siglo, creo que el amor no debería estar prohibido nunca, sea de la clase que sea, sea hombre, mujer, gato, perro o caballo. El amor es libre, tendría que serlo y no tendría que ponerse cortapisas a alguien que ama de verdad", comentó la artista.

Según Lolita, Fedra no quiere amar: "Sabe que lo que está haciendo se lo van a prohibir y a criticar, pero su amor es mucho más fuerte, quizá por esa soledad que tiene, por esas ganas de vivir, porque todavía se encuentra joven".

Sobre la edad y la juventud, Lolita también aprovechó para mojarse: "La edad no es algo biológico, se lleva en la cabeza y el corazón. Ésa es la edad que tú tienes, la que tú sientes, no la que te hayan puesto porque naciste un año determinado, sino la edad de verdad. Fedra se siente joven y por eso se enamora de un hombre más joven, aunque sepa que está prohibido y que es su hijastro".

Maria Jose Rasero BCN Hearst

Sin pelos, en la lengua, añadió: "A veces las mujeres, cuando llegamos a una edad, nos convertimos en vampiros, nos gusta la sangre fresca… porque para mayores ya estamos nosotras".

"Un gran honor"

Como siempre, la actriz no quiso concluir el acto sin hacer una mención especial a Barcelona y Catalunya, la tierra de su padre: "Yo soy fifty-fifty, mi padre es del barrio de Gracia de Barcelona. Digo esto porque lo seguirá siendo, aunque no viva. He venido muchas veces a bailar y a cantar a Barcelona y Catalunya. Y 'La plaza del Diamante', para mí, fue un antes y un después en mi carrera artística como actriz. La hice con toda la admiración que se le puede tener a esta tierra porque mi padre me enseñó a amarla".

La actriz añadió: "Para mí es un honor muy grande que cada vez que haga una obra pueda venir y estar aquí dos y tres semanas, que me haya recorrido la Catalunya profunda y no profunda. El Teatro Romea es antiguo como la obra, lleno de gente moderna, como tiene que ser la gente, de mente abierta para poder vivir de la manera que uno quiera, sin hacer daño a segundas personas".

Triste adiós

Lolita tampoco se olvidó de mencionar al dramaturgo Manuel Veiga, recientemente fallecido, a quien dedicó la función del estreno; y al cantante Moncho, que falleció en diciembre: "Voy a dedicarle la función a un amigo que se me ha ido que se llama Manuel Veiga, actor catalán, dramaturgo y escritor, autor de 'Siempre a la verita tuya', dedicada a mi madre. Lo conocía desde hace muchísimos años, siempre venía a verme y compraba la entrada, que es de agradecer".

La intérprete terminó con unas palabras para Moncho: "Cada día se me va alguien. Moncho se nos fue hace poco, mi tío, mi amigo, mi confidente. De hecho, voy a estar en el homenaje que se le va a hacer el día 14 en el Auditori".

Fedra y el amor prohibido

La cantante y actriz protagoniza 'Fedra', que se representa en el Teatro Romea de Barcelona hasta el 20 de enero. Adaptada por Paco Bezerra y dirigida por Luis Luque en una versión modernizada del clásico de Eurípides, Lolita se pone en la piel de la reina griega que se enamora de su hijastro Eneko.

Agencia

La abuela más feliz

Las pasadas fiestas navideñas han sido muy especiales para la famila de Lolita, ya que han sido las primeras con el pequeño Noah. Su hija Elena Furiase dio a luz a su primer hijo el pasado octubre, fruto de su relación con Gonzalo Sierra. La llegada del peque llenó de felicidad a Lolita, que compartió redes: "Ya soy abuela de un niño precioso, gracias cielo a la Virgen del Pilar y mi casta y a la de mi yerno".