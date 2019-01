Yoli (pareja de Fortu en 'GH DÚO') estalla y ataca a sus compañeros

"Es el primer y único día que nos vamos a llevar bien, vamos a aprovecharlo", decía una Ylenia nada equivocada el primer día de encierro en Guadalix de la Sierra. Y sus pronósticos se han cumplido. Aunque la casa de 'GH DÚO' parecía amanecer tranquila el día después, las cosas no han tardado en revolucionarse. Algunos han desayunado juntos, otros han preferido hacer deporte... Pero todo era 'buenrollismo' hasta que se han puesto a hablar de tareas del hogar. Cuando Kiko Rivera ha comenzado a preguntar a cada uno qué querían hacer durante la semana, la limpieza se ha repartido por zonas sin ninguna incidencia, sin embargo la cocina... Oídos sordos. Ha sido un terrero inexplorado por casi todos. Y, sin previo aviso, Yoli, de una forma algo alterada , ha empezado a comentar que en la casa todos deben hacer de todo en algún momento del concurso, les guste o no. Unas palabras que han sorprendido a algunos de sus compañeros, aunque no le faltaba razón.

Mientras algunos proponían dejar a aquellos que sepan cocinar y no tuvieran problema en encargarse siempre de la cocina, Yoli ha vuelto a arremeter contra sus compañeros: “El que no sepa, que aprenda”. Y es aquí cuando se han producido los primeros roces... Y es que Kiko Rivera no ha dudado en saltar con que entonces, si él u otro compañero hacen mal la comida, se la va a comer ella. Y Yoli, con una actitud chula, ha sentenciado: “Lo que me guste, me lo comeré y lo que no, no. Ya ves tú que problema”.

Pero que la cosa no ha quedado así... el carácter de Yoli ha salido entero, y ha acabado llamando a sus compañeros "cobardes", ya que asegura que ella se atrevería a hacer cualquier tarea, y menudo ataque ha lanzado... ¡Les ha animado a tener huevos! Toma ya... Desde luego la pareja de Fortu va a dar mucho de qué hablar...