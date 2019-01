Risto Mejide y Belén Esteban no podían estar más contentos. Si Risto tiene que celebrar el estreno de un nuevo programa 'Todo es mentira' y la vuelta de su 'Chester', Belén se muere de nervios y felicidad porque solo quedan 5 meses para su boda, y claro, si los juntas... ¡Están pletóricos! ¿Y por qué se han juntado? Pues porque la princesa del pueblo no podía faltar en el programa del publicista. Belén se ha convertido en la invitada estrella de su último programa y a su llegada, Risto le ha hecho una reclamación de lo más importante... "¿Sabes que me he cambiado de casa? Lo digo por la invitación, que igual llega a la antigua. Lo digo para que me llegue a la correcta". Belén, flipando, le preguntaba: “¿Pero tú quieres venir a mi boda?”. ¡Hombre y quién no! Aunque todo ha sido nada más que una broma... quién sabe si Belén se anima a invitar a Risto a su boda y acaba convirtiéndose en el invitado más inesperado y especial del esperado enlace, ¡sería todo un bombazo!

Además, la colaboradora ha compartido con el presentador confidencias relacionadas con su boda. Belén se casa el próximo 22 de junio con el hombre de su vida, Miguel Marcos, y "el mes que viene empiezo a enviar las invitaciones". ¡Ya hay fecha para que los afortunados reciban su invitación!

Gema López, Antonio Rossi, María Patiño, y su amigo Rubén serán testigos de la boda, pero tampoco faltarán otros rostros de Telecinco como Kiko Hernández, Mila Ximénez, Chelo García Cortés, Lydia Lozano y, por supuesto, Jorge Javier y Carlota Corredera.

Pero además de dar detalles de la boda, Belén ha confirmado que podría estar preparando algo con los Javis... ¡Una aparición en Paquita Salas! "Parece ser... Pero yo encantada, eh", confesaba cuando los colaboradores de Cuatro le preguntaban por ese papel que tienen preparado para ella. De momento no quiere dar muchos detalles al respecto porque parece que lo llevan en secreto, pero ahí se está cociendo algo grande, y estamos deseando verlo.