Kevin Fret muere a tiros en Puerto Rico

Kevin Fret, rapero y activista LGTBI, ha muerto a los 24 años tras ser tiroteado este jueves en la ciudad de San Juan, en Puerto Rico. Kevin Fret era considerado como el primer artista latino de trap declarado abiertamente gay. El joven trapero conducía su motocicleta cuando un grupo de desconocidos empezó a dispararle y fue alcanzado por hasta ocho disparos, tal y como publica la BBC. Gravemente herido fue trasladado al hospital más cercano sin que ya se pudiera hacer nada por él. La policía de San Juan ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

El artista saltó a la fama gracias al lanzamiento de su single 'Soy así' un tema que fue lanzado en YouTube en abril de 2018 y que tan solo nueve meses después acumula más de 1 millón de visitas. Todas sus canciones tenían ese punto reivindicativo como la letra de su éxito: "Por mucho que me quieran odiar soy así.... me visto, me maquillo y los confundí". Kevin Fret se había convertido en todo un referente en el mundo LGTBI al ser el primer cantante de trap en no esconder su homosexualidad, como mostraba en sus redes sociales o las letras de sus canciones. Una defensa de la homosexualidad que ya le costó otra agresión, esta acontecida en Miami.

"Kevin era un alma artística, un soñador de corazón grande. Su pasión era la música, y todavía le faltaba mucho por hacer. Esta violencia debe parar", sostuvo su representante Eduardo Rodríguez, muy afectado por la muerte de su cliente y por la ola de crímenes que vive Puerto Rico.