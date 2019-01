Solo han pasado unos días desde que los concursantes entrasen en la casa de Guadalix para comenzar su aventura en 'GH DÚO', pero el encierro ya está comenzando a hacer sus estragos. La paz infinita se ha acabado, los concursantes comienzan a echar de menos a sus familias... Vamos, que no es nada fácil. Uno de los que ya lo está notando es Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja se ha sentado frente al ordenador para analizar sus primeros días en el 'reality' contando en su blog sus sensaciones. "Buenos días mi gente. Hoy ya es el segundo día dentro de la casa. De momento se respira demasiado buen ambiente, aunque algunas cosillas hay... Aunque la mayoría son problemas que vienen de fuera", empieza comentando el cantante, y no le falta razón. La mayoría de rifirrafes han comenzado por problemas ajenos o anteriores al concurso, pero esto solo ha hecho que comenzar. "Es demasiado pronto para contaros algo más concreto pero lo que sí os digo es que me siento del carajo y con fuerzas", prosigue.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Una noticia que seguro alegra muchísimo a su familia, y es que después del duro año que ha atravesado Kiko tras superar una depresión, puede gritar a los cuatro vientos que vuelve a ser él mismo y que se siente fuerte. "Me llevo bien con todo el mundo aunque ya se va viendo que la gente empieza a concursar. Yo voy a seguir siendo yo, siempre yo", confiesa.

"Prometo daros un buen concurso y nada, lo dicho, que es muy pronto todavía para contar más profundamente pero os iré contando. Os quiero tela", añade el concursante, que sabe que cientos de ojos le siguen, y muchos, le ven como el favorito.

Pero antes de acabar su entrada, ha querido recordar a los que más le quieren mandándoles todo su cariño: "Besitos para todos mis fans, para mi madre, mi abuela, mi prima Anabel, mis titos, para mis princesas Ana y Carlota, que las extraño muchísimo, para mi grandullón Francisco que lo extraño también y para mis compradres @franj_sanchez y @millaghy7 . También para todos mis amigos, no puedo nombraros a todos pero os tengo a todos muy presentes. Os adoro", escribe. Pero...recapitulemos. Sus fans, su madre, su abuela, su prima, sus tíos, sus hijas, su hijo, y sus amigos... Ni rastro de su hermana Isa ni su sobrino Albertito. ¿Se habrá olvidado o es otra llamada de atención a Chabelita?