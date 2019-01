El último desfile de Andrés Sardá en la 'Mercedes Benz Fashion Week Madrid' dio para mucho más que conocer las tendencias del próximo otoño invierno: hasta allí se desplazaron famosos como Fiona Ferrer (siempre de las más elegantes) y Óscar Higares (que llegó de lo más elegante y cuajado de joyas de su nueva colaboración con la firma Hobe), pero si había alguien a quien la prensa esperaba con fervor era Vania Millán. La Miss España 2002 reapareció después de que en QMD! publicáramos, en exclusiva, las fotos que demostraban la nueva relación de su ex, René Ramos (hermano del futbolista Sergio Ramos) con la cantante Lorena Gómez... y claro, su opinión cuenta, y mucho.

Muy contenta y sonriente, Vania atendió a los medios allí presentes, y no tuvo reparos en contar que está "muy feliz" por René y que le desea "lo mejor, de verdad", afirmó a El Español. De hecho, a estas alturas, confirma que ya no le tiene ningún rencor y que lo pasado, pasado está: "Yo estoy súper agradecida de los años que estuve a su lado porque me enseñaron mucho", añade en referencia a los motivos por los que terminaron rompiendo, aunque no ha querido confirmar ni desmentir si fue de buen o mal rollo, aunque sí recalca que fue ella quien puso punto y final: "cuando hubo que dejar la relación, lo hice bastante convencida", señala.

Eso sí, aclara al mismo medio que "no es fácil terminar una relación de 12 años, pensar en si lo has hecho bien o mal, seguir adelante, pensar que es lo mejor que has hecho porque no era todo lo que tú pretendías o querías de una relación...", pero no volvería atrás, porque ahora ella ha rehecho su vida con el doctor Julián Bayón: "Yo creo que él (René) se alegra por mí y yo por él", apunta Vania.

Es más, tan feliz está en esta nueva etapa de su vida, que no descarta ni ser madre: "Todo lo que tenga que venir que venga, yo estoy con las manos abiertas".