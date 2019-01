Terelu Campos ha vuelto a la televisión con muchísima fuerte, aunque ha confesado no estar del todo recuperada anímica mente, y lo ha hecho en 'Sábado Deluxe', donde ha concedido su entrevista más emotiva. La colaboradora ha contado haber vivido un infierno que todavía no ha acabado, y es que tendrá que someterse a una tercera intervención quirúrgica para acabar el proceso. Sin embargo, no ha perdido la sonrisa, y en parte es gracias a los apoyos que ha tenido siempre cerca. Además de sus compañeros de trabajo, y amigos, Terelu ha contado con el que ha sido pilar fundamental de su vida, sobre todo en este calvario: Su madre, María Teresa Campos. "No quería que mi madre me viese las heridas, que tuviese ese recuerdo...", ha confesado Terelu, "pero verla detrás del biombo ha sido muy duro, porque yo soy madre y se que si a mi hija le pasara algo sería lo peor de mi vida". Asegura que María Teresa ha sido su "bastón diario", y aunque no la ha visto llorar, tiene claro que se ha contenido delante de ella.

Pero además de su madre, su hermana Carmen Borrego y su hija Alejandra Rubio han estado a su lado cada día del duro proceso. Alejandra no se han alejado de ella ni un momento, tanto que la joven ha entrado en pleno directo para hablar con su madre. "Te veo estupenda. Estás muy guapa, sabía que estabas nerviosa pero lo estás haciendo muy bien", decía Alejandra, aunque confesaba que "cuando te has puesto a llorar casi me da un ataque". Pero no ha dudado en lanzarle un mensaje positivo: "Mamá ya lo sabes todo, eres muy fuerte, puedes con esto y más y siempre me tendrás". Sin duda la mejor forma de poner el broche de oro a una noche de lo más especial para Terelu Campos.

La colaboradora, de lo más sorprendida, le ha preguntado a su hija "quién la ha liado para hacer esto", con un tono de broma, y es que lo cierto es que estaba muy agradecida. Y no ha dudado en devolver el mensaje de cariño a su hija, emocionando a todos con sus palabras: "Si me levanto por las mañanas y he podido luchar es porque existes tú", confesaba Terelu.

Pero su familia no ha sido el único apoyo para la colaboradora. Hay alguien más que no se ha separado de ella, y ha sido Marta Sánchez. La cantante ha estado pendiente constantemente del estado de salud de su amiga, y tampoco quería faltar en su regreso a la televisión: "Estoy muy orgullosa de ti, vas a poder con todo eres una valiente y tienes fuerza para todo. Te quiero un montón", le decía a través de un vídeo.

La propia Terelu, emocionada, confesaba que "Marta ha seguido mi enfermedad, el primer mensaje que recibí de año nuevo fue de ella, un mensaje maravilloso".