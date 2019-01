El pasado diciembre, Mila Ximénez logró que Carmen Borrego le concediera una sincera entrevista en la que la de las Campos no pudo evitar hablar del estado de salud de su hermana. Un hecho que suscitó una gran polémica por los titulares que dejó Carmen sobre la enfermedad de su hermana... Tanto es así, que la matriarca del clan no lo dudó y arremetió de lo lindo contra Mila por sacar las palabras de su hija (algo que quizá podría haber evitado por la amistad que les une, pero que al final, Mila es periodista...) Pese a que la propia Carmen exculpó a Mila: "Inconscientemente he utilizado la enfermedad de mi hermana. La única responsable soy yo, no quiero echar la culpa a Mila de nada. He sentido que he contado cosas que no tenía que haber contado", las críticas a la colaboradora y el duro mensaje de María Teresa provocaron, incluso, sus lágrimas. Ahora ha sido la propia Terelu quien ha querido pronunciarse al respecto. En su regreso televisivo a 'Sábado Deluxe', ha dejado claro que la gran amistad que la une a Mila está por encima de todo.

"Yo comprendía con quién había hecho Carmen la entrevista… Es diferente cuando te sientas con alguien con confianza a cuando te entrevista una persona que no te conoce. Me gusta que me entrevisten personas que me conocen, porque me abro más". Además, la colaboradora asegura que "entendía que ellos habían pasado un calvario", y era inevitable que hablase de ello. Aunque confiesa le resultó algo extraño al enterarse del motivo de la entrevista: "Sí que me sorprendió que Carmen me dijo 'voy a hacer una entrevista, que Luis me ha dicho que me he quedado delgada' y digo fenomenal", pero claro, el resultado de la entrevista que concedió a Mila en 'Lecturas' fue algo distinto, así que "después le puse un mensaje diciéndole 'nena menos mal que ibas a hablar de tu adelgazamiento…' Solo ese mensaje", asegura. "No le censuré nada. Solo hubo una cosa que yo no la hubiera dicho… y no la voy a decir", confesaba Terelu Campos.

Sobre las duras palabras de su madre, Terelu ha querido explicarlo: "Ya sabéis cómo es María Teresa, es impulsiva, yo le censuré, yo desconozco el mensaje que le mandó a Mila… No quiero… es remover cosas que no conducen a nada", aseguraba la colaboradora. Lo que tiene claro es que "Mila es mi amiga por encima de todo y mi hermana, es mi hermana en mayúsculas".

"Si hubiera algo que hubiera tenido que censurar a mi hermana lo haría y lo haría en privacidad, no lo he hecho, pero no tendría por qué hacerlo publico", zanjaba. Además, asegura que lo peor de todo fue ver "a Carmen hundida, me parecía una gilipollez".

La propia Carmen ha confesado que "no me gustó la entrevista" y tiene claro que "si me volviera a ocurrir me hubiera puesto tres puntos en la boca, lo pasé muy mal. Soy visceral. en ese caso estaba hecha polvo".