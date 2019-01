Cuando Diego Matamoros abre la boca, no deja a nadie indiferente. Todas sus visitas a 'Sábado Deluxe' han provocado estragos en su familia, desde enfrentamientos con Makoke hasta romper por completo su relación con su padre. Pero esta vez le ha tocado a Laura Matamoros. A principios de diciembre, Diego Matamoros se sentaba en 'Sábado Deluxe' para hablar de la nula relación que mantiene con su padre y de los problemas que le estaba causando con su hermana Laura, y las cosas parecen no haber mejorado. La joven está ahora en el foco de toda atención desde que se anunciara su ruptura con Benji, el padre de su hijo, y no deja de rodearle la polémica. Ahora los dardos le llegan de manos de su propio hermano, con quien las cosas no se arreglan, ni parecen poder arreglarse (al menos de momento), así lo ha confesado el propio Diego: "Me gustaría reconciliarme con mi hermana, pero ha habido cosas… Que necesito que Laura me pida perdón y a alguna persona en mi vida que también le pida perdón. Son cosas que no se sabe que han pasado. Han sido varias cosas que han ido desgastando. Con Laura cuando lo ha necesitado me he portado muy bien, también ella cuando yo lo he necesitado".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Cree que "Laura ahora está en un punto que es independiente de todos, gana mucho dinero… Laura está por encima de lo que pueda ganar mi padre o yo o cualquier otra forma. A lo mejor ahora se cree más lista que nadie y que no necesita ningún consejo, será por la edad", añade Diego.

Respecto a la situación que atraviesa su hermana, él ha contado su versión. "Antes de Supervivientes Laura estaba mal con Benji, lo arreglaron el día antes, a la vuelta siguieron y se quedó embarazada… A veces un hijo trae felicidad", confiesa Diego.

Ha confesado que Benji tuvo una bronca tremenda con su padre, Kiko Matamoros, en la que "acaba yéndose de la casa": "Creo que puede haber muchos motivos, que tu padre viva en tu casa de vez en cuando, puede ser molesto en una pareja… Es verdad que esa noche acabaron a grito pelado y Benji yéndose de su casa. Es que no sé el motivo… El que tiene que ser sincero es Kiko". No ha tenido, eso sí, ni una mala palabra para su ex cuñado: "Benji siempre nos ha dejado ver a su hijo, han seguido hablando, después de la ruptura Benji ha hablado con mi madre y no hay mal rollo".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Lo que tiene claro es que "la reconciliación con Laura a día de hoy lo veo imposible. Está en otro mundo, otra forma de ver las cosas. Es que para mí Laura ha cambiado tanto que me separan mil cosas. No es la misma Laura que he dejado entrar en mi casa cuando no tenía nada. Mi padre por su lado no creo que le diga que se acerque a mí", zanjaba.



Y parece que no le sentó nada bien que Laura Matamoros no dude en llevarse a Kiko de viaje mientras con su madre no hace lo mismo: "Más que no le pague el viaje a mi madre… es el hecho de decir vamos a juntarnos e irnos de viaje… cosa que no ha hecho".