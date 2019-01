Suso se estrena en 'Ya es mediodía' con un mensaje para Aurah

Suso ha vuelto a la televisión después del debate que cerró la edición de 'GH VIP 6'. El finalista del último reality de Telecinco, que ha tenido que recibir tratamiento psicológico tras su paso por la Casa, ha debutado como colaborador, a prueba, de 'Ya es mediodía'. Allí ha explicado cómo se encuentra y el motivo de su retiro voluntario de la pequeña pantalla después del final del concurso. "Me retiré un tiempo para coger fuerzas. He estado con mi madre, con mi hermana y con mis amigos, que hacía mucho que no les veía" contó. "He estado muy pero que muy mal. Estaba mal porque la percepción que yo tenía dentro a la de fuera era muy diferente. Esa dualidad me ha vuelto un poco loco" dijo. "Si no es por mi madre y por la familia que tengo no estaría aquí ahora. Estaba mal" reconoció. "He llorado mucho por el choque de lo que viví dentro y lo que se vio fuera y lo he pasado muy mal" contó.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Suso se ha mostrado sorprendido por todas las chicas como Shaiu Herrera que han dicho que han tenido una relación con él porque ni siquiera las conoce. "No tengo pareja. He visto que han salido chicas diciendo que están conmigo y ni siquiera las conozco" aclaró.

Telecinco

Marta López, compañera de mesa de 'Ya es mediodía', le ha preguntado a Suso qué había pasado con Aurah con quien mantuvo una relación dentro de la Casa de 'GH VIP 6'. Ella se sintió traicionada por Suso y él ha respondido. "Con Aurah estuve hablando después del último debate y los dos vimos que las cosas estaban muy mal. A ella le llegó información de mí que no le gustaba, yo ví cosas que tampoco... Pero, de verdad, le quiero mandar un mensaje desde aquí porque ya no quiero tener nada que ver con eso: "Te pido disculpas si te has sentido ofendida y espero que te vaya muy bien la vida" explicó.

Telecinco

Suso tiene claro que no volvería con Aurah.Desde aquí, le mando un mensaje, de corazón:También ha querido aclarar que su ruptura nada tenía que ver con la enfermedad del hijo de la canaria.Nosotros llevamos mucho tiempo luchando por algo así, en asociaciones y todo, y no entendí ese comentario".