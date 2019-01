View this post on Instagram

Hoy se ha emitido en mi canal de @mtmad.es #alpurosamirastyle mi vídeo sobre mi operación estética de marcación abdominal. En primer lugar quería dar las gracias a @clinicabruselas por su profesionalidad, amabilidad, atención y cuidado. Siempre estoy en sus manos con la Cirugia estética, ya que me cuidan, me miman y me consienten de la mejor manera, siendo unos profesionales de la cabeza a los pies. En segundo lugar, dejó claro que me someto a esta operación, poniéndome en manos de profesionales y habiéndome informado de absolutamente todo para esta intervención. Esta operación es para marcar algo que me es imposible conseguir a base de entrenamiento y dieta. Muchísimos de vosotros me conocéis y sabéis qué hago ejercicio diariamente y por problemas de espalda no consigo abdominales (es verdad que no me privo de nada de comida y aveces sigo dieta aveces no) Estoy a favor de que uno quiera mejorar pero siempre con conciencia y sabiendo con quien. En @clinicabruselas os informarán sin compromiso y si vais de mi parte os harán un buen precio. Pueden consultar sin problema a ellos y a mi, estare encantada de responderos siempre❤ Os leo... #alpurosamirastyle dale al play!!! #mtmad