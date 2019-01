Ylenia y Sofía comenzaban su nueva aventura en 'GH DÚO' como dos 'amiguitas' que se lo pasaban bomba juntas, sin embargo, las cosas se están torciendo... Todo comenzaba antes de las nominaciones del pasado jueves, cuando Ylenia comentaba con algunos de sus compañeros que Sofía la llamaba y escribía mucho antes de entrar en la casa de ‘GH DÚO’, algo que, aunque raro, parecía no importarle porque "me cae bien". Pero la información llegaba a unos oídos que quizá no eran los adecuados, los de Fede Rebecchi. El italiano no es precisamente el mejor amigo de Ylenia y con esa información podía jugar mucho, y así lo hacía. No dudó en contarle a Sofía lo que Ylenia decía de ella, algo que a la pamplonica le sentó fatal y no tardó en endosarle tres puntos al trío de la de Benidorm en las nominaciones.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Días después, el asunto aún sigue coleando. Ylenia no entendía que Sofía, sin conocerla de nada, tuviera ese repentino interés en ella... Pero Suescun cuenta todo lo contrario y asegura que ella no llamaba a Ylenia, que era al revés. El asunto, desde luego, había que solucionarlo, así que Ylenia ha cogido a Sofía, se la ha llevado a solas a la habitación y han protagonizado un 'cara a cara'.

Sofía creía que Ylenia la había llamado "falsa", algo que realmente nunca sucedió, por lo que la de Pamplona ha flipado con la 'mentira' de Fede: "Escucho eso pues digo no voy a seguir igual... Pero ahora me lo has hablado y ya no". Pero eso no sirve para tranquilizar a la de Benidorm.

Ylenia asegura que la reacción de rechazo de Sofía la ha dolido mucho: “De todo lo bueno, te quedas con eso. No me fío, pienso que eres una jugadora máxima y que aquí yo soy tu rival”. "He rajado de ti", le confesaba, por si se reconcilian y el día que Sofía salga y ve las imágenes vuelve a estropearse todo... Lo que tiene claro es que no sabe de quién fiarse... "No confío en ti Sofía, quieres ser la protagonista y te jode, pero me encanta el papel de mala", ha zanjado Ylenia.