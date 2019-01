El 'recadito' de Paul McCartney tras perder la dignidad en la playa

Sol, el mar Caribe, un bañador y camiseta de neopreno -que suponemos que será para que no le dé el sol en el torso, porque en St. Barts están a temperatura fusión del núcleo-: Paul no necesitó más para disfrutar del buen tiempo de esta paradisíaca isla durante el crudo invierno en Inglaterra. Sin embargo, y a pesar del buen rollito que se respira en el Caribe, parece que al ex componente de los Beatles no le pareció del todo bien que le vieran... cómo lo diríamos sin que escueza... PERDIENDO LA DIGNIDAD entre las olas del mar. Y mira que allí el agua es de lo más tranquilita, pero él se las ingenió para estar a puntito de dejarse un brazo, aunque la vergüenza se la dejó toda.

No sabemos si necesitaría un gps, porque con tanta ola, el mar casi le arrastra hasta Portugal, y el pobre hombre, a sus 76 años como 76 soles, no debía de encontrar la salida. ¡Sufrimos hasta nosotros viéndole en las imágenes!

El cantante las capeó como pudo. Eso sí, en entrada, salida y ejecución de salto en corto al agua le damos lo que nos pidió con sus dos deditos al salir: ¡un 11! Que sabemos de sobra lo que es intentar salir del mar sin perder la dignidad cuando está revuelto. ¡Todos somos Paul!

Incombustible

A sus 76 años, y lejos de retirarse del mundo de la música, Paul McCartney ha comenzado el año lanzando un nuevo tema, y mirad si somos majos que, a pesar del corte de mangas que les dedicó a los paparazzis, le vamos a hacer publi: 'Get enough'. ¡Lo importante es no caer tan bajo como él cayó en la arena...!

