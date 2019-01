Después del paso de Belén Esteban por 'Todo es mentira', le ha tocado el turno a Lydia Lozano. Nada más comenzar 'Sálvame', Antonio Castelo, colaborador del programa liderado por Risto Mejide, que se emite en la sobremesa de Cuatro, ha ido a "secuestrar" a uno de los miembros del equipo de Telecinco. Una vez allí, se ha llevado a la canaria, que ha aparecido en el plató de 'Todo es mentira' para sorpresa de los espectadores. Vamos, un 'crossover' en toda regla.

Lydia se ha sentado a la mesa de Risto y cía para comentar la actualidad. Ha hablado de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y de Pablo Casado, líder del Partido Popular. Además, no ha tenido pelos en la lengua para hablar de lo que significa trabajar durante 10 años en 'Sálvame'. No ha confesado que es de locos, pero casi: "Trabajar diez años en Sálvame perjudica. Un día te metiste conmigo. Se me ha caído el Fairy y he llorado. Eso no es de persona normal. Pero yo lo cuento".

Pasado un tiempo, Kiko Hernández se ha convertido en el príncipe que ha ido a "rescatar" a la princesa. Al entrar al plató, Kiko ha dicho: "Esto parece el rincón de pensar de Sálvame", en referencia también a la visita de la "princesa del pueblo" la semana pasada. La presencia de Belén en el programa de Risto levantó ampollas entre algún sector de la audiencia, que no dudó en criticarlo en redes sociales. Por ello, Mejide, que no se calla nada, ha respondido: "Todo el mundo tiene derecho a venir a este programa. Y además es mi amiga".

En su línea de 'darditos envenenados' a su compañera, Hernández no ha dudado en contar que ya estaban haciendo un casting para encontrar sustituta para Lozano. Eso sí, en tono de broma, porque la creadora del 'Chuminero' es insustituible.

Cuando ha regresado a su silla en su programa, Lydia ha comentado que se lo había pasado genial. ¿Eso quiere decir que volvería de nuevo sin problema? ¿Veremos a Lydia comentando la actualidad política en vez de la del corazón?