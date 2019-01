Mario Vaquerizo nos tiene preocupados, a nosotros y a sus fans. El cantante de las Nancys Rubias lleva tiempo un poco pachucho. Lo cierto es que no comenzó 2019 con buen pie, ya que como contó en su cuenta de Instagram, estaba "desparecido y metido en la cama por culpa de un pinzamiento", concretamente en la espalda. Tanto le dolía que contaba que estaba "k.o y sin ganas de nada", ni siquiera de celebrar la nochevieja ni el año nuevo. Como confesaba, se encontraba tan mal que no tenía ganas de hablar, algo "difícil" en él. Y es que si algo le gusta a Mario es hablar y pasarlo bien.

Estos problemas, le obligaron a estar en cama, "en reposo", durante varios días. El día de Reyes no fue mucho mejor. Con una foto, en la que aparecía coronado como rey mago, explicaba seguía "inmovilizada pero feliz celebrando el día de reyes" en casa de su hermana Marta. Sin embargo, no se vino abajo e hizo toda una declaración de intenciones: "los dolores siguen pero no van a poder con esta Nancy pesada que está deseando volver a ser una mariquita inquieta que ese es mi estado natural".

Ahora, dos semanas después de fin de año, ha compartido otra fotografía en la se le ve muy serio. Como cuenta, se ha hecho una resonancia, y no lo debió pasar muy bien. Pero para intentar recuperar energía se fue a casa de su amiga Bibiana "para rematar el nuevo libro dedicado a mis rockeras y rockeros favoritos".

Aunque él dice que está "vieja", esto es solo un bache en el camino que pronto quedará en el recuerdo. Sus seguidores le han mandado todo su apoyo con mensajes tan bonitos como estos: "Mario eres una gran persona y de vieja nada cariño las canas de tu melena es tu sabiduría", "Animo! Mario , una sonrisa para la vida , love!😍😍😍😍", "Mi niña de 5 años Cayetana, siente adoración por ti, así que recuperate pronto¡¡¡¡😍😍".

Desde Qué me dices! le mandamos todo nuestro cariño y fuerza para estos días más grises. Además, seguro que Alaska no se separa de él y le está mimando mucho.