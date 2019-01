Chabelita no deja de protagonizar titulares por culpa de la presencia de Kiko Rivera en ‘GH Dúo’. No han sido uno, sino dos los desprecios que, a tan solo una semana del estreno del reality, la pequeña del clan Pantoja ha recibido de parte del DJ, acrecentando así los rumores de la mala relación que podrían seguir arrastrando. Tras varias idas y venidas, parecía que las rencillas entre los hermanos estaban solventadas. Sin embargo, las manifestaciones dentro de la casa del primogénito de Isabel Pantoja apuntan lo contrario. Intrigados por saber cómo se ha tomado todo esto Chabelita, los reporteros de ‘Sálvame’ han ido en su búsqueda.

En las imágenes, tomadas a las puertas del restaurante ‘Perrachica’ de Madrid, pese a las insistentes preguntas, Isa Pantoja guarda silencio y hace como si no existiera la reportera. Al mismo tiempo, no para de reír al ver que ella y su amiga no saben muy bien por qué puerta se accede al local. ¿Le habrá hecho tanta gracia los desplantes de su hermano?

Durante una discusión con Ylenia por ver a quién de los dos se le había dado más caña por parte de la prensa, si a Chabelita o a él, Kiko Rivera arremetió duramente contra su hermana por su relación con Dulce y su abuela Ana. “Si tú tienes alguien al lado que habla mal de tu madre, ¿metes a esa persona en tu casa, le das de comer, estás con ella y vive contigo?”, dijo haciendo alusión a la exempleada de Cantora.

Además, reprobó el comportamiento que Isa tiene con su abuela. “Lo digo aquí y en la Conchinchina. Se lo digo a ella y se lo digo a quien se lo tenga que decir. Mi abuela tiene 87 años y por desgracia, ya está malita. ¿Y tú vas a pasar por delante y no le vas a decir nada? ¿Nunca? ¡No!”, señaló indignado. “Y yo estoy diciendo que quiero a mi hermana. Pero lo que es rojo, es rojo, en todos los países del mundo. Ya se puede enfadar quien se enfade, que me da igual. Lo que es, es. No hay más ciego que el que no quiere ver… Yo se lo he dicho, que después se va a arrepentir y se va a sentir mal. ¡Pero nada! Entonces claro, a mí me duele”.

Por si esto fuera poco, cuando el cantante se sentó frente al ordenador para analizar sus primeros días de convivencia, aprovechó para mandar “besitos” a las personas que más quiere, enumerando hasta al apuntador, pero sin hacer mención a su hermana. "Besitos para todos mis fans, para mi madre, mi abuela, mi prima Anabel, mis titos, para mis princesas Ana y Carlota, que las extraño muchísimo, para mi grandullón Francisco que lo extraño también y para mis compadres. También para todos mis amigos, no puedo nombraros a todos, pero os tengo a todos muy presentes. Os adoro", escribió en su blog. ¿Se olvidaría de su hermana o nos encontramos ante otra llamada de atención?