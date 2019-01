Marta Sánchez no se separa de Federico León Sierra, su nuevo amor. Después de disfrutar de un evento de gala en Gran Canaria, donde la cantante y el empresario posaron, como pareja, por primera vez, hace unos días acudieron al cumpleaños de una buena amiga en común: Carola Balaztena. La mujer de Emiliano Suárez, socio de Federico en la agencia 'Do the Right Thing', es una de las mejores amigas de Marta y esta pareja fue quien le presentó su nuevo amor a la cantante que, desde que Fede entró en su vida, presume de sonrisa allá por donde va.

Para brillar con luz propia en el 39 cumpleaños de una de sus mejores amigas, Marta eligió un modelo con transparencias de Carla Ruiz Costura con joyas de Swaroski. La cantante se resguardaba del frío con un abrigo.

Mientras la cantante miraba embelesada a su chico, Fede, que también posee un empresa especializada en iluminación, llevaba el regalo para la homenejeada. El empresario, que guarda cierto parecido con Carlos Baute, compañero de dúos de Marta, también muestra su sonrisa al lado de su nuevo amor. Esperemos que, al lado de Federico, Marta encuentre la pareja estable que tanto desea porque, en los últimos ocho años, desde que se separó de su marido, Jesús Cabanas, Marta ha tenido ocho novios conocidos.

"Feliz cumpleaños rubita!!!! Estás más guapa y brillante que nunca!!!! Tus amigas te queremos!!" escribió la cantante en su perfil de Instagram junto a una imagen de la celebración en la que aparecía, ella, la homenajeada y Mariola Orellana, buena amiga de ambas. "Feliz cumple amigaaaaa!!!! Que el año que empieza te traiga todo lo mejor del mundo!!! Por que te lo mereces!! Love u" puso junto a un divertido vídeo de ambas.

Carola Balaztena disfrutó de sus seres queridos en su 39 años. Su marido, Emiliano Suárez, quiso dedicarle unas palabras en Instagram después de su gran fiesta. "Felicidades amor, una noche emocionante en compañía de quienes tú querías aquí. Tú has sido la protagonista, volvió tu magia contagiosa e irresistible. Nos sobra casi todo, afortunados nosotros" escribió el empresario.