Una ruptura nunca es un trago fácil de digerir, y más si es por las malas: te planteas muchas cosas, como si el tiempo que has estado con esa persona los has invertido o lo has perdido; si esa persona ha sido el gran amor de tu vida o sólo uno más; le das vueltas mil veces a los motivos de la ruptura y buscas culpables... y hasta te planteas no volver a enamorarte nunca más para no volver a sufrir por amor. Sin embargo, la final al vida pone todo en su sitio y nos damos cuenta de que, cuando la otra persona nos produce la más profunda indiferencia, es cuando sabemos que lo hemos superado. Precisamente la ex viceversa Violeta Mangriñán está sufriendo lo que es una ruptura tras dejarlo con Julen y ella parece que lo está llevando divinamente...

Ahora que ya no tiene novio ha decidido centrarse en sí misma, y así de claro lo ha dejado en su último vídeo para MTMad: "Quiero ser la mujer de mi vida, no la de cualquier otro. Quiero ser mía", ha dicho rotunda en un vídeo en el que reaparece, sorprendentemente, otra mujer que hasta hace poco era una enemiga vetada pero con la que ha hecho las paces: ¡Oriana Marzoli! La rubia le está ayudando a superar su ruptura porque de eso Oriana sabe un rato, y ha querido llevársela al gimnasio para que canalice su rabia y tristeza en convertirse en un pivonazo: "Vamos al gimnasio, porque Oriana está muy metida en esto del deporte y el postureo, y yo quiero ponerme mega cañón ahora. Quiero ser una chica fit, porque ahora soy un esqueleto. Voy a coger afición por el deporte. Quiero ponerme súper buenorra, y además me va avenir muy bien para tener la mente despejada...", decía justo antes de perder la vista en algún buenorro: "Esto está lleno de tiarrones".

Lo de despejar la mente lo está haciendo lo mejor que puede, como vemos, pero está claro que con todo lo que está haciendo a lo largo del día, no tiene tiempo para acordarse de Julen: sale a correr, se está sacando el nivel B2 de inglés, queda para comer con amigas, también para merendar, para cenar... ¡Qué estrés, oye!

El mensajito velado para Julen, eso sí, tampoco ha faltado ("¿No os pasa que, cuando os pasan cosas malas, luego lo agradecéis? Soy como el Ave Fénix, que resurge de sus cenizas: cuando me intentan hacer daño, me hacen de hierro", afirma), pero ha dejado claro que va poco a poco y que se va a centrar en ser feliz: "Hoy me he dado cuenta de que no tengo, ni ahora ni hace unas semanas, motivos para estar mal. Me levanto, no paro de hacer cosas súper guays... me paro a pensar y me tiro el día riéndome y ocupada, y llego a mi casa cansada y contenta... y eso es con lo que me tengo que quedar", reflexiona Violeta.

"Hago lo que me gusta, tengo mis amigos, conozco gente maja... tengo todos los motivos del mundo para estar feliz. Todos pasamos rachas malas, y yo soy la primera que me encierro en mi mente y pienso que tengo más problemas que nadie... pero qué va", sentencia. ¡Eso sí que es una buena actitud frente a la vida!