Tras pasar las navidades en Aspen (Colorado), la diva ha cambiado el fresquete y las botas de ski por el calor en las idílicas playas de St. Barths, una pequeña islita en medio del mar Caribe, todo un remanso de paz y lujo, sin duda, uno de los lugares preferido por las 'celebrities' cuando buscan sol e intimidad. Por eso no nos extraña que este pequeño paraíso terrenal haya sido el lugar elegido por Mariah Carey para darse los primeros baños de 2019 en compañía de sus hijos, fruto de matrimonio con Nick Cannon, y de su churri, Bryan Tanaka. A sus 48 años, la diva lució curvas de infarto enfundada en un traje de neopreno, ideal para practicar deportes acuáticos.

Por or ese motivo, Mariah se colocó el neopreno, pero no era cualquier traje, como el del resto de los mortales, sino que se eligió el más apretado y con el escote más grande del mercado. 'Fashion' era un rato pero no parecía muy cómodo cuando tuvo que recibir la ayuda de un monitor para subirse a la canoa, transparente y de diseño que para eso ella es una estrella. Allí la esperaban sus retoños, los pequeños Moroccan Scott y Monroe Cannon, y su amorcito, Bryan Tanaka.

Como buen caballero, su churri no dejó que su damisela hiciera esfuerzos y agarró los remos y se puso manos a la obra, que para algo es el 'cachitas' de la familia. Los cuatro surcaron las aguas del Caribe durante un buen rato y como no se le daba muy bien,decidieron bajarse y llegar a la orilla 'a pata'.

Mientras el muchachote aprovechó para hacer foto a su diva, que eso sí que se le da de perlas. Menos mal que ahora las tarjetas de los móviles tienen mucha memoria porque si no, fijo que se queda sin ella.

La fotografió sSola, haciendo el 'chorra', posando con su 'superneopreno' a lo 'antes muerta que sencilla'... y, como no, el típico selfie de la pareja para inmortalizar el momento mientras los retoños observaban a los tortolitos. Y es que Bryan ha aprovechado al máximo estos días para disfrutar de la megaestrella que en febrero arranca su tour mundial.