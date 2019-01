Si hay algo que da 'gustirrinín' y por lo que la vida merece la pena es practicar sexo: esa unión de dos (o más) personas, con deseo carnal y mucha pasión es el motor de las relaciones. Sin embargo, esas ganas a veces se pueden ver alteradas de vez en cuando por diferentes motivos, como las hormonas, la hora del día ('desde que amanece, apetece') o la estación del año ('la primavera, la sangre altera'). Pues bien, a la ex gran hermana Yoli Claramonte (GH 15) se le ha apagado la llama de la pasión y no hay Dios que se la vuelva a encender: desde que lo dejó con el padre de su hija, Jonathan Pérez, parece que esas ganas y esa pasión carnal se han ido desvaneciendo hasta el punto ¡de que se ha autodeclarado asexual!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Así lo ha afirmado cuando, en su último vídeo para su canal de MTMad ('Making LoveYoli'), ha respondido a varias preguntas de sus fans, pero en concreto a una sobre sus fantasías sexuales: "Últimamente estoy asexual. No tengo ninguna. De hecho, repelo todo lo que es el sexo. No tengo ganas de nada", señalaba.

"¿Hace cuánto que no lo haces?", preguntaba otra seguidora... y ella se ha ceñido a los hechos: "Pues he perdido la cuenta de los días y las semanas. Lo digo de verdad. Yo creo que cuanto menos sexo tienes, menos te apetece. Es la sensación que me da. Hoy por hoy, me considero asexual", afirmaba. ¡Pues vaya plan!

Mediaset

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Yoli también ha aprovechado para contestar a otras preguntas de sus seguidores (y sobre todo seguidoras), que intentan buscar su opinión para resolver sus dudas existenciales, como que si los hijos cambian a la pareja: "Los hijos te cambian la vida por completo, porque pasan a un primerísimo plano: el sexo cambia, las rutinas cambian, los niños agotan... y mientras antes te apetecía estar picos pardos con tu pareja y la llama del deseo estaba incandescente, luego todo cambia. Ahora: que son lo más maravilloso que te puede pasar en la vida, también. Pero te cambian la vida absoluta y radicalmente", respondía.

Mediaset

Otros iban directamente "a matar" y a preguntar ilegalidades: "¿Has espiado el móvil de tu pareja alguna vez?", y ella que se mojaba pero a la vez no, generalizaba: "De mis parejas, en general, alguna vez sí. Contadas con los dedos de una mano, también lo digo, pero ha sido por motivos que merecían la pena. ¿Me entendéis, no?", vamos, que la sospecha, busca, y la que busca... ¡encuentra!

Mediaset

Sin embargo, parece que hay una posibilidad de que la llama de la pasión vuelve a prenderse con ganas, porque también ha confesado el famoso que más le pone: "Miguel Ángel Silvestre". Anda que es tonta. "Me encanta desde que le vi haciendo de 'El Duque' en 'Sin tetas no hay paraíso'. Me chifla. Es guapísimo. Y se le ve con buen corazón", dice. ¡A ver si tú tienes más suerte que nosotras y te llama, que también estamos en la cola esperando...!