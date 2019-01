Son varios los hombres que han pasado por la vida de Makoke, algunos más sorprendentes que otros... Es por eso que desde que confesó que había tenido un encuentro con Brad Pitt, se ha convertido en el centro de toda atención. ¡Brad Pitt! Sí, Makoke tuvo una noche de pasión con el actor, y aunque muchos dudaban de la veracidad de la historia, la colaboradora de 'Sálvame' ha sacado las pruebas que lo demuestran. "No hubo mucha química", confesaba ella. "Yo estuve con él un jueves y el viernes nos fuimos a una finca en Valladolid", contaba. Al parecer, su primera noche juntos fue en el hotel Ritz, donde además asegura se dejó un objeto personal: "La verdad, yo me olvido la cruz, era un colgante con una cruz de oro con un cordón de cuero. Yo me lo quito y se me olvida. Antes que todo, partiendo de la base de que me creáis o no me creáis, yo no voy a seguir diciendo que es verdad, porque me da igual, yo comento esto hace muchísimos años, de temas íntimos casi que me arrepiento", comentaba la tarde del lunes en 'Sálvame'.

Pero como muchos seguían sin creer su historia y ya adelantó Kiko Matamoros que había pruebas... Makoke lo ha confirmado: "Me dejó en recepción en un sobre con una nota con la cruz, en la nota ponía 'With Love, B'". Pero las dudas al respecto continuaban en el plató, así que al final ha pasado lo inevitable: Makoke ha ido a su casa a por la nota acompañada de Kiko Hernández. Y, ¡bomba! Kiko ha descubierto que Makoke dice toda la verdad.



"Makoke no miente y tiene membrete. Curiosamente la fecha que da es 1997 , diciembre, luego hay una frase que le dice Brad Pitt, pero no pone 'With love', pone otra cosa", ha confirmado el colaborador. "Sí tuvieron algo, la nota lo demuestra, he visto cómo lo tenía que buscar, lo he vivido yo, no se lo han inventado, además aparece el membrete con todo del hotel Ritz de hace 20 años", confesaba.

En 'Ya es mediodía' lo han confirmado: Con el membrete del Ritz, Brad Pitt escribió este mensaje: “Thanks, with love! Affection B”.

Eso sí, mientras Makoke mantiene que pasó la noche con el hombre más sexy del mundo y con una interminable lista de conquistas, las fotos le relacionan con otra modelo española... ¡Mar Saura! ¿Estuvo, entonces, con las dos? Solo podría confirmarlo la modelo, aunque de momento está guardando silencio al respecto.