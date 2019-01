Terelu ha hecho su entrada triunfal en 'Sálvame' después de pasar un auténtico calvario tras su doble masectomía. Sus pechos, que fueron reconstruidos durante la intervención con músculos de su espalda, no estaban reaccionando bien a los nuevos tejidos y tuvo que volver a pasar por quirófano. Pero por fin ha visto la luz y ha vuelto con más fuerza que nunca al trabajo. Y eso quiere decir que ha tenido que hacer frente también a las críticas más duras. Entre las reacciones más críticas están las de Laura Fa y Diego Arrabal, a las que la colaboradora ha querido responder en directo. La periodista catalana echa en cara a Terelu que tras su paso por 'Sábado Deluxe' ha dejado de ser una abanderada de las personas con cáncer para convertirse en su peor enemiga. Según su opinión, las palabras de la malagueña han hecho un flaco favor a todas aquellas mujeres que están pasando por un momento similar, ya que los detalles de sus problemas y complicaciones provocan miedo.

En respuesta, Terelu ha dicho que le "preocupa" porque ella "no sería capaz de decirle a nadie, y menos a un compañero, que está por encima de gente que no conozco, que le he hecho daño a las personas que padecen cáncer o que se tienen que someter a una doble masectomía".

Asegura que "la falta de empatía" de algunos compañeros le trae "sin cuidado". Ahora, tal y como confiesa, "nada me parece tan grave". No le preocupan las críticas porque es algo con lo que siempre ha lidiado, y le molesta que le digan que no sabe aceptarlas. Por el contrario, no quiere saber cómo lleva su familia estos ataques: "Si lo llevan mal, no quiero llevarme un mal rato".

También ha querido dejar claro, en su defensa, que no fue nada morbosa contando su historia. "Si hubiera querido ser morbosa, os caeríais de esa silla. Conté lo necesario para que se entendiera", explica. Y añade que de lo que ha explicado a lo que le ha ocurrido "hay un mundo".

Además, recalca que lo más importante antes de pasar por quirófano fue "la claridad" con la que le habló su doctora. No era solo la doble masectomía, era "intentar reconstruir ese pecho de la manera que ellos creían que era mejor", y es que ya desde el principio "mi operación era más dura que el 80% de las operaciones de masectomía".