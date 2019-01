Antonio Tejado está siendo uno de los protagonistas de 'GH DÚO', de eso no hay duda. Sus continuos encontronazos con Candela son el pan nuestro de cada día. Sin embargo, también es protagonista fuera de la casa de Guadalix. Cuando uno entra en la casa más famosa de la tele se arriesga a que comiencen a pulular por los platós personas de su entorno. Los rumores sobre una posible relación de Tejado con una misteriosa joven sobrevolaban 'Sálvame', pero no ha sido hasta ahora cuando se ha descubierto el pastel.

Lo primero que hemos visto han sido los mensajes que se intercambiaron el sobrino de María del Monte y Eva –así se llama su supuesta amante– en los que la conversación, poco a poco, va subiendo de tono. Tontean, hablan de verse pero Eva se niega porque el colaborador de 'Sálvame' tiene novia. Él insiste en que queden porque "tienen una química de la hostia", pero ella no cae en sus redes. Antonio le llega a decir que vaya a su casa, donde supuestamente vive con Candela.

Telecinco

Tras mucho mensajito, Antonio y Eva tuvieron más de un encuentro, tal y como cuentan en el programa de Telecinco. Por si los mensajes no fueran suficiente prueba, lo segundo que han emitido han sido uno audios que le manda el sevillano. En ellos se puede escuchar como Tejado le dice que dentro de la casa no va a pasar nada, que le espere fuera y que su entrada en el 'reality' no es más que un negocio. Es decir, que participa con Candela pero como expareja.



Y lo tercero y mejor de todo es que José Antonio León ha localizado a Eva en Sevilla. La joven habla con el reportero, y aunque al principio no quiere hablar, finalmente se sincera. "Lo que yo haya tenido para mí se queda", dice para empezar. Pero luego, tras varias preguntas, comenta: "Lo que estoy viendo en la casa... estoy realmente enfadada. Me prometió una cosa que no se está cumpliendo". ¡Booooom! ¡Romance más que confirmado!, ¿no creéis? Aunque José Antonio cree que no tiene intención de sentarse en un plató, habrá que seguirle la pista de cerca.



Telecinco

Mientras tanto en Guadalix...

La tensión entre Antonio y Candela es insostenible, y eso que no tienen ni idea de que ya hemos puesto cara a Eva. Su última gran bronca ha sido por la amistad entre ella y Fede. "Estoy harto, solo tengo problemas con una persona en la casa, y esa eres tú", le dice a voz en grito Antonio. Y es que Eva ve ironía en sus reacciones y gestos cuando ella habla con el italiano.

Después de desahogarse con sus respectivos amigos, han vuelto a hablar para zanjar los problemas. Pero, la cosa no ha ido muy bien. "No tiene coherencia lo que estás diciendo. No te vas a cargar mi concurso. No tengo ganas de más peleas", le ha espetado Antonio. A lo que Candela ha respondido: "Solucionado. Tú como tú eres, y yo, como soy".