Cuando una relación se acaba, muchas veces puede ser de mutuo acuerdo y todos felices, pero cuando uno deja y el otro sigue sintiendo por la otra persona, el drama puede ser importante. Pero si encima lo televisas en directo, ¡ya ni os contamos! Es justo lo que les está pasando a Sofía Suescun y Alejandro Albalá, que tras acabar como el rosario de la Aurora, ahora tiene que verse las caras e incluso dormir juntos en GH DÚO. Su historia resulta de lo más interesante dentro de la Casa, y los compañeros de la ex pareja no dudan en preguntar. Precisamente Kiko Rivera es uno de los más interesados, porque Sofía comparte algo con él: ambos han tenido a Alejandro en su casa, y el DJ no se cortó un pelo al preguntarle a Sofía sobre su relación para compararla con la de su hermana...

"En mi casa y hay gastos. Un montón, y no se hacía cargo de nada. Y yo no estoy para mantener a nadie. Tu hermana y yo poco nos llevaremos, ¿y vamos a estar ya manteniendo a un chaval? ¿De qué?", decía la pamplonesa, y él le daba la razón: "Eso es algo en lo que mi hermana y tú coincidís, pero él viene de buena familia, ¿no?", se preguntó Kiko para hacer referencia a que el dinero no debería ser un problema.

Por supuesto, Kiko no se quedó con una sola versión y fue a que la otra parte le contara su punto de vista... y Alejandro desveló cosas que hasta ahora no había contado, desmontando así las historia de Chabelita y Sofía: "Cuando yo estaba con tu hermana llegué a un acuerdo, porque al final ella ganaba mucha pasta y yo acababa de terminar bachillerato. Dijo 'yo pago la casa y tú compras y tal', y dije 'vale'. Tu hermana hizo una revista, y dijo que iba a ganar dinero, pero que iba a salir yo... pero que ese dinero es suyo porque la famosa es ella. Pues muy bien", aclaró, pero ahí no acababa la cosa, porque la versión de Sofía empezó a tambalearse con sus palabras.

"Con Sofía no he vivido nunca. Nos fuimos a Madrid y me dijo que me fuera con ella porque estaba sola y no le gustaba. Me fui. Si yo llevo 2 o 3 semanas viviendo contigo, yo te digo '¿cuánto pagas? ¿800? Yo te doy la mitad'. Me la he llevado de cena, de viaje, le he hecho regalos... ¿y qué pasó? Que a las 2 semanas me dejó", reveló Alejandro.

Tras sincerarse ambos, Alejandro quiso saber por qué Sofía se había reído después de decir que le había mantenido, porque él ha considerado que no fue así: "Si todo era por pagar, no hay ningún problema". "No es sólo eso, es todo: tu falta de creatividad, de iniciativa...", respondió ella, aunque Albalá no se calló: "Todo eso que dices que me falta lo tengo, y fuera te lo voy a demostrar, aunque no sea para estar juntos".

Con la conversación "colgando", ambos se presentaron en el Confesionario para terminar de aclarar las cosas, y allí terminaron saliendo todos los sentimientos (los buenos y los malos¡)... y Alejandro acabó a lágrima viva: "¿Por qué tienes esas esperanzas de que vamos a salir de aquí casados?", preguntó ella... y él se vino abajo: "Esa esperanza me la quitaste el segundo día, y cuando salga de aquí pues volveré a empezar de cero... y a la misma mierda en la que estaba metido", afirmó el joven con la voz rota antes de llorar.

Sofía no está dispuesta a volver con él, y él, como un corderito, le sigue bailando el agua a pesar de saber que no tiene oportunidad. ¿Y qué creéis que hicieron más tarde? Irse, como cada noche, a dormir juntos y abrazaditos mientras ella se deja abrazar por él. ¿Le está dando ella falsas esperanzas? ¿Está él agarrándose a una relación inexistente que no le va a traer más que sufrimiento? Quizá ambos pecan en lo suyo... ¡a ver por dónde sale todo esto, pero no tiene buena pinta!