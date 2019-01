Miriam Saavedra ha sido objeto, en muchas ocasiones, de rumores y acusaciones de haberse operado de arriba a abajo: fue Mónica Hoyos la que abrió la veda en GH VIP 6 al comentar que se había operado la mandíbula, la nariz, se había aumentado los pómulos, los labios y los pechos, se había hecho una lipoescultura (aunque Mónica también tiene lo suyo)... y más tarde llegó a afirmar que también tenía prótesis en los glúteos. Sin embargo, la peruana, que estrenó hace bien poco un canal en MTMad ('Princess Inca'), ha querido aprovechar su plataforma para contarle a sus fans (y a sus haters) lo que realmente se ha hecho y lo que no... y lo cierto es que nos ha sorprendido.

Nada más empezar, Miriam aseguraba que sólo se había hecho dos cosas, y que iba a hablar con un experto para que lo corroborase: "Me hice dos cosas: rinoplastia y aumento de mamas, porque era muy planita" afirma en 'Princess Inca', y añadía: "ahora me quiero hacer un cambio de prótesis, que las quiero con forma de pera, porque tiene una caída más sexy".

Tras hablar con el doctor, que corroboró que no tenía ni rellenos ni prótesis en ningún otro sitio, Miriam contó por qué se había hechos sus dos operaciones: "Yo era muy planita: tenía 18 años, estaba concursando en un certamen de belleza y gané un premio: el de Miss Bikini. Con ese premio me puse las prótesis. Pero era porque no me sentía conforme conmigo misma, porque tenía mucho de aquí (señala el culo) pero no de aquí (señala el pecho)". Eso sí, no siempre fue así, porque su rinoplastia fue totalmente por haberse dejado influenciar: "También estuve en Miss Sudamérica, y allí me dijeron que tenía las aletas de la nariz un poco abiertas, y me operé eso y para subirla un poco. Ahí sí me dejé llevar, y me arrepiento, porque la tenía bien. Por eso decía lo de antes, porque a veces metemos la pata y la cagamos", señala.

Y en efecto: Miriam ha mostrado cómo tenía la nariz antes de la operación, y la verdad es que falta no le hacía:

En todo momento, Miriam ha querido dejar claro que sus operaciones son por decisión personal, y que no va a animar a nadie a que pase por quirófano si no es exclusivamente por una decisión propia: "Importante recalcar: No importa lo que opinen los demás de ti. Lo importante es que tú realmente quieras tomar una decisión, que es muy importante, y que además te veas como tus ojos y tu corazón quieran. No te dejes guiar por los demás: la autoestima está en nosotros. Si tú te ves bien y estás a gusto contigo mismo, o te da miedo, no lo hagas. Hazlo si realmente lo deseas", zanja.