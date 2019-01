El ex concursante de 'GH VIP 6' parece que está acercándose día a día a la hija de Isabel Pantoja: desde que ambos se conocieran en la Casa del reality la chispa no ha cesado, y ahora que el Mister tiene el camino despejado sin Omar Montes después de que ella lo dejara, parece que todo va viento en popa: "Una vez que hemos salido, hemos hablado y ahora todo genial", señala, y se le ilumina la cara hablando de Isa: "Lo que más me gusta de ella es su forma de ser, su atrevimiento, su valentía... todo", aclara. Eso sí, después del encontronazo que tuvo con Omar en Granada hace unos días, no ha dudado en mandarle un aviso: "Lo que tenga que decir, que me lo diga a la cara. Es denunciable, hay pruebas, y es bastante chungo".



