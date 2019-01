Pepe Barroso no parece estar muy apenado tras romper hace sólo unas semanas su relación con la actriz y cantante argentina Tini Stoessel. El modelo asistió en Ginebra a la gala de celebración del 150 aniversario de la firma de relojes IWC Schaffhausen. En la fiesta, con una amplia sonrisa en el photocall y sin rastro de estar pasándolo mal por la ruptura con Tini, el joven, de 21 años, coincidió con modelos internacionales, como Karolina Kurkova o Adriana Lima; se codeó con actrices del calibre de Rosamund Pike y, vestido con un impecable esmoquin, eclipsó con su atractivo al mismísimo Bradley Cooper. Chicas solteras y casaderas, formen filas: ¡Pepe está otra vez en el mercado! ¿Alguna candidata para robarle el corazón?

Y mientras él se iba de fiesta, ella parecía que tampoco tenía mucho tiempo para pasarlo mal y lamentarse. Sus apretadas agendas apenas les dejan pararse siquiera a pensar, y recientemente ofreció una entrevista al diario La Nación en el que decía que no hay lugar a la reconciliación, peor tampoco busca sustitutos: "No estoy de novia, para nada. Aparte, me separé hace poco y siempre lo dije: con Pepe tenemos una muy linda relación a pesar de estar separados. Yo a él lo quiero con todo mi corazón. Ahora estoy centrada en mi trabajo y no en volver a formar ningún vínculo. Estoy sola, la realidad es esa: no estoy con nadie", afirmó.

A la misma fiesta también acudió la actriz Rosamund Pike, que paseó un vestido de lazos con el que tenemos sentimientos encontrados: no sabemos si nos gusta o nos horroriza el escote. ¿Qué pensáis?

La modelo de República Checa Karolina Kurkova lució un diseño de la firma Saloni en verde esmeralda con cuello halter que le estilizaba, aún más, su figura.

Bradley Cooper viajó a Ginebra sin la compañía de su novia y madre de su hija (Lea de Seine), Irina Shayk.

La top brasileña Adriana Lima llegó, vio y venció con un con un modelito rojo de estilo años 50 firmado por el diseñador Brandon Maxwell.

El futbolista Juan Mata fue con su novia, la fisioterapeuta sueca Evelina Kamph., con la que tampoco se perdió el sarao. Él, muy elegante con tuxedo negro. Ella también apostó por el negro en la parte superior, pero tiró de brilli-brilli dorado en la falda. ¡Ideal!