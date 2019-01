Como regalar pijamas y calcetines por Navidad está muy visto ya, el cantante Kanye West, marido de la archifamosa Kim Kardashian, decidió darle una auténtica sorpresa a su mujercita y talonario en mano, se estiró más que un chicle y le regaló a su churri ¡un pisazo valorado en 12,2 millones de euros! Su nuevo nidito de amor está situado en una de las zonas más exclusivas y emblemáticas de la ciudad, el famoso complejo Faena House de Miami Beach, donde sus apartamentos cuestan un ¡auténtico ojo de la cara! Con semejante regalazo navideño, la empresaria e influencer estaba más contenta que unas castañuelas, y no es para menos.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Agencias

Para visitar su nueva y lujosa propiedad en compañía de su churri, Kim volvió a demostrar que lo suyo es 'dar el cante'. Eligió un top amarillo que combinó con una minifalda de látex, pelín ceñida (tanto que como se la ponga más veces le va a provocar una trombosis).



La pareja subió a su nuevo apartamento, inspeccionaron el lugar y cuando llegaron a la terraza protagonizaron una auténtica escena de pasión a lo 'Nueve semanas y media', donde Kanye demostró cuánto le gustan las curvas de su chica.

Agencias

El rapero vio la oportunidad de estar a solas con su mujer y fue directamente al grano. Primero la agarró por la cadera y ella, muerta de risa, intentó 'hacerle la cobra' pero fue en vano porque ya sabía que Kayne iba a ir a más...

Agencias

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Y de la cadera... acabó bajando al culo. ¡Ay, que las manos van al pan! El rapero no pudo resistir la tentación y acabó sobando los voluptuosos glúteos de Kim como si no hubiera un mañana y como si no les viera nadie (al menos eso creían ellos en pleno arrebato pasional).

Agencias

Y tras el calentón, llegó el momento de entrar en su casita y estrenar su nuevo dormitorio porque una cosa es hacer de tu vida un reality y otra protagonizar una cinta para adultos.

Amplían familia

Pero el mejor regalo que la pareja puede tener llegará en mayo. Kim y Kanye van a darle un nuevo hermanito a North, que nació en junio de 2013; Saint, que llegó al mundo en diciembre de 2015; y a Chicago, de 1 añito. El nuevo miembro de la familia retoño llegará por gestación subrogada, como ya lo hizo la pequeña de la familia, porque Kim no puede tener más embarazos.