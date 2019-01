Aunque ni si quiera ella se lo esperaba, Ylenia se lleva de maravilla con Kiko Rivera. Desde que entraran en 'Gran Hermano DÚO', la de Benidorm y el cantante han hecho muy buenas migas y el buen rollo es palpable entre ambos. Sin embargo, la propia Ylenia le ha confesado a Kiko haberle tenido "miedo", sí, miedo. ¿El motivo? Parece que esperaba que el hijo de la tonadillera le diese caña en el 'reality', y la culpa la tiene Rafa Mora. "¿Quién me iba a decir que nos íbamos a llevar tan bien, Kiko? Te tenía un miedito…", le confesaba Ylenia ante el asombro de Kiko, "No... mentira. ¿Por qué? Si habíamos hablado, capulla", le respondía él. Y todo viene por el mal (malísimo) rollo de Ylenia con Rafa Mora, gran amigo de Kiko. "Pensaba que por Rafa íbamos a tener mal rollo, pero lo que tenga yo con él lo tengo que aclarar yo. Como eres tan amigo de Rafa, pensé que seguro que entrabas a malas conmigo", confesaba Ylenia.

Pero claro, Kiko, con toda la razón del mundo, bromeaba: "Si tuviera que entrar de malas con todo el mundo que se lleva mal con alguien que yo conozco, no podría convivir. Además, que yo se lo dije a Rafa y él me dijo que no pasaba nada". Después de aclararlo, han llegado 'buenas noticias' para Rafa Mora, y es que parece que Ylenia tiene en mente arreglar las cosas con el colaborador de 'Sálvame': "Nada, si ya lo arreglaremos y todos tenemos nuestras cosas". Algo que Kiko Rivera aplaudía: "Claro, si Rafa es un tipo del carajo".

De momento, fuera, Rafa sigue dando caña a Ylenia, enfrentándose, incluso a Belén Esteban, una de las grandes defensoras de la de Benidorm.

La enemistad entre Rafa e Ylenia viene de atrás...A pesar de que en el pasado mantuvieron una amistad, Rafa confesaba que no apoyaría a Ylenia en el concurso: “En el pasado la he ayudado con todo. Siempre estuve con ella, hasta que me traicionó”, comentó el que fuera tronista de 'MYHYV'.

Y no se lo pierdan porque su enemistad tiene nombre propio: Omar Montes.“A Ylenia y a Omar les conozco desde que eran muy pequeñitos, cuando iban a las discotecas de Benidorm. Cuando ella rompe con Omar me exige que hable mal de él, pero yo no lo hago porque creo que él es buena persona”.