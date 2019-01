Hailey Baldwin es una de las modelos e influencer más importantes del globo terráqueo. De eso no cabe duda. Lo que hace se pone de moda, como por ejemplo su último cambio de 'look'. La mujer de Justin Bieber se ha pasado al color de moda: el rosa. Se ha teñido, siendo inspiración de Alba Díaz, la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés'. Además, Alba también ha copiado el corte de pelo, muy de moda, un bob largo. Este nuevo 'look' lo hemos podido ver en su última aparición pública. La modelo se ha dejado ver por las calles de Los Ángeles y acompañada por su churri, Justin.

Quizá este cambio se debe a que los tortolitos ya podrían haber fijado la fecha de su boda religiosa. Recordemos que la pareja se dio el 'Sí, quiero' en una ceremonia civil al acabar el verano. Justin presumía de ello en sus redes, compartiendo imágenes en las que ponía: "Mi mujer es maravillosa".

Según apunta Six Page, la boda se celebrará el próximo 28 de febrero, y la pareja ¡ya habría enviado ya las invitaciones! En ellas, el matrimonio pide a sus invitados que reserven ese día para compartirlo con ellos. Por el momento, no sabemos dónde será el fiestón, pero sí que todo está más que preparado: "La fiesta de celebración ya se está diseñando y los bailarines que participarán en ella ya están con los ensayos. Tay James, el DJ oficial de Bieber, será el encargado de poner la música".

Al parecer, la pareja lleva tiempo buscando su nidito de amor. Un hogar que quieren que esté entre Ontario (Canadá) y Los Ángeles. Es más, a principios de este mes fueron vistos por El Encino –un distrito en el Valle de San Fernando–, en LA.

Antes de su boda religiosa, muchos hasta fantasean con un posible embarazo de Hailey, que ellos, de momento no han confirmado, pero claro, también negaban su compromiso... Lo que está claro es que su amor va viento en popa y que ambos están deseando formar la familia Bieber Baldwin, ¡y nosotros deseando verlo!