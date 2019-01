Algunos de nuestros famosos parece que tienen vidas ejemplares, ideales y sin problemas. Sin embargo, en muchos de ellos, cuando se les ve de cerca, se puede ver la tristeza en sus ojos. No hace ni dos días, por ejemplo, Kiko Rivera confesaba en GH DÚO que sufrió una fuerte depresión tras sus adicciones al hachís, la marihuana y la cocaína. Por supuesto, el hijo de Isabel Pantoja no es el único que ha coqueteado con las drogas, y nuestra protagonista de hoy, Amber Rose, lo demuestra. En su caso, sin embargo, sus problemas no llegaron tanto por tomarlas como por venderlas... cuando sólo era una niña.

Así lo confesó la propia Amber en una entrevista para el programa 'The red pill': "Por lo general no le digo esto a la gente, pero intenté vender crack en mi vecindario", señaló sin rodeos. "Realmente no creo que la gente entienda cómo crecí, la vida que tuve e incluso la que tuve que superar después de que me hiciera famosa... Mi vida nunca ha sido fácil, pero llegó al límite por mi familia", afirmó la modelo.

La situación en su casa era tal que tuvo que ponerse a vender droga, pero pronto lo dejó para llevar dinero haciendo de bailarina de striptease: "Dijeron que me iban a robar, que era una niña y que era demasiado bonita, (así que) fue un momento difícil al principio, pero me convertí en stripper muy joven. Yo tomé esa decisión, nadie en mi familia me lo dijo", apuntó.

La ex de Kanye West (actual marido de Kim Kardashian, con el que salió entre 2008 y 2010) no rechaza su pasado, y por supuesto tampoco quiere que sirva de ejemplo para nadie pero, como el dicho, "situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas". Y es más: Amber también criticó duramente a todos esos raperos que "alardean" de haber sido narcotraficantes, porque así pudieron entrar en el mundo de la fama, algo que ella nunca utilizó: "Hace nueve años que soy famosa y nunca he compartido esta historia con nadie", recordó.

Actualmente, el dinero ya no es problema para Amber: la modelo ha conseguido, gracias a su fama, convertirse en influencer tras sus polémicas y mediáticas relaciones, y actualmente vive de sus redes sociales. Es más: se calcula que gracias a Instagram factura unos 2 millones de dólares. Al menos, ni Amber ni su hijo (fruto de la relación con el rapero Wiz Khalifa) tendrán que vivir lo que ella tuvo que hacer para salir adelante...