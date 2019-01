Chelo García Cortés rompe a llorar "hasta las narices" de sus compañeros de 'Sálvame' por su sexualidad

Chelo García Cortés no tuvo una gran tarde precisamente este miércoles en 'Sálvame', la colaboradora ha llegado a un punto en el que los comentarios jocosos sobre su intimidad y su sexualidad le molestan profundamente y, tras otro más en la lista sobre ella e Isabel Pantoja, la periodista arremetió contra sus compañeros: "Estoy hasta las narices", repetía una y otra vez a voz en grito, y añadía a uno de sus jefes: "A ti no te gustaría que se hablara de ti en estos términos, o de tu mujer". "Si queréis que cuente con quién me he acostado, me sentáis en el Deluxe y me pagáis. Se acabó hablar de mi vida privada gratis", apuntó fuera de sí y señalando con el dedo índice muy firme a Jorge Javier Vázquez.

"Estoy hasta las narices de que cada dos por tres se cuestione mi vida. Me parece una falta de respeto, y el día que en este país se deje de hablar de la homosexualidad o la bisexualidad, habremos ganado libertades", señaló antes de añadir el verdadero motivo de su enfado: "Cada vez que sale una mujer me preguntáis si me gusta. ¿Te pregunto yo a ti algo?". Jorge Javier, conmovido con la situación, le dio toda la razón y le prometió que "nunca más se volverá a decir en este plató que a ti te gustaba Isabel Pantoja", y hasta Kiko Hernández le dio un beso y le prometió que no volvería a pasar. "Está feo", le dieron la razón al presentador los colaboradores.

Chelo, a pesar de todo, dejó las cosas bien claras: "Pues te lo voy a decir: (Isabel Pantoja) nunca me ha gustado, nunca he tenido nada con ella y estoy hasta las narices (repitió) de este tema", y añadió: "Llevo 29 años con mi pareja y somos fieles. Puedo presumir de eso, así que no sé, será envidia de otros. ¡29 años, señores!", dijo antes de romper a llorar y dejar cristalino que no por ser bisexual le tiene que gustar todo el mundo: "¡¡Estoy HARTA de que se me relacione con todo el mundo!! ¿Quién os creéis que soy yo? ¡Soy bisexual! ¿¡Qué pasa!? ¡Llevo 29 años con mi mujer!", gritó mientras recibía el aplauso de apoyo de muchos de sus compañeros de todo el público en pie. ¡Así se habla, Chelo!

