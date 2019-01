De cambio en cambio y tiro porque me toca: ¿Qué se ha hecho ahora Techi Cabrera en la cara?

Los cambios en la cara de Techi Cabrera no han cesado. Si hace unos meses, cuando fue expulsada de 'GH VIP 6', su nueva cara tan sólo unos días después de salir de la Casa fue objeto de risas, burlas y memes, esta vez la cosa no va mucho mejor. La ex de Kiko Rivera continúa con su periplo por las clínicas estéticas de España y en su cuenta de Instagram ha compartido estos días unas fotos que nos han dejado boquiabiertos, a cuadros y de todo, porque su cara, que recordamos ya con melancolía en aquellos tiempos en los que salía con el hijo de Isabel Pantoja, ha pasado a tener otro aspecto... y para muestra, un botón:

Además del pelo rubio casi platino (que parece que se ha aclarado aún más, porque rubia ya estaba desde finales de 2018), da la impresión de que Techi ha adelgazado, y donde más se le nota es en la cara, porque sus ojos, nariz y labios parecen más grandes de lo que recordamos cuando salió de 'GH VIP 6'.

La foto superior pertenece al día en el que dejó la Casa, pero tan sólo 3 días después, Techi reaparecía en el plató para comentar el reality en directo en el Debate de esta guisa:

Los días pasaron y la edición del reality terminó... pero los cambios en al cara de Techi no, que volvía a posar ante los fotógrafos el 28 de diciembre (casualmente, el Día de los Inocentes...) tal que así, con nueva cara (otra vez) y nuevo tatuaje en la pierna (que rezaba 'GH VIP 6' para recordar la experiencia de por vida):

Poco queda ya de aquella cara redondita de niña feliz, de piel lisa y ojos llenos de ilusión... sobre todo porque muchos de sus seguidores le han recomendado encarecidamente que deje de pincharse en la cara: "Qué te has hecho???? Ni te he reconocido", dice una. "Cada vez que cambias de look, cambia tu esencia... no te queda bien", escribe otra. "Mi opinión: antes estabas más guapa. No parece ni tu cara con tanta operación estética", añade otra más. ¿Les hará caso?