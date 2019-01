Anabel Pantoja ha acudido a su puesto de trabajo en 'Sálvame' y ha dado su opinión sobre la confesión de su primo en 'GH Dúo'. Kiko Rivera explicó en la curva de la vida que había tenido problemas con las drogas y que hacía un año y medio que lo había superado. "Me siento súper incómoda porque es un tema del que no sabía nada. No tengo la confirmación de la gravedad de la situación. Es algo que él vivió con Irene y no era consciente yo estaba totalmente al margen" explicó. "No fui consciente de lo que ocurría hasta que Irene le pone un ultimátum y entonces ella me lo cuenta y, a partir de ahí, soy conocedora de la situación" dijo.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

"Yo casi no he hablado con mi primo de esto porque él decide dejarme totalmente al margen de su problema. Cuando lo sé, a mi primo le digo que me tiene para todo y que para adelante pero no le digo más porque me resulta incómodo" añadió. Anabel contó que, cuando su primo anuncia su depresión, ella no se creía que fuera tan grave. "No sabíamos que esto podía llegar a lo que ha llegado. Cuando me entero, no me creía esta gravedad, hasta que Irene no me sienta y no me lo dice yo no me lo creo" contó.

Anabel ha negado que viera a Kiko en situaciones complicadas. "Puedo verlo raro y que no estaba centrado pero no en situaciones complicadas. Sí le he visto de mal humor" dijo. La sobrina de Isabel Pantoja no está dispuesta a comentar cómo era la vida de su primo con las adicciones. "Entiendo que haya de tocar el tema, pero después de este reconocimiento de decir que hae superado el problema, ahora rebuscar con quién lo hizo, por qué, cómo lo hizo, yo no lo voy a comentar"



Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Anabel cree que su primo Kiko se ha quitado un peso de encima. "Me gusta que Irene haya contado que nosotros estábamos al margen. Yo no he vivido situaciones como Rafa Mora, yo no las viví" afirmó.

Telecinco

Anabel rompió a llorar cuando volvió a ver la curva de la vida de Kiko. "A mí no me gustaría estar en su piel. Lo que ha contado es fuerte. El tema de las otras personitas me puede. Sus tres hijos se van a sentir orgullosos de él, de tener un papi guay que canta y cuando lo puedan entender estarán orgullosos. También me gustaría que conocierais la parte de Kiko en el concurso porque él es así y tiene que tener otra oportunidad, siempre te anima. Yo le castigaba no acudiendo a sus fiestas o no conociendo a sus novias porque no me gustaban. Él es mi hermano, el que nunca he tenido, se merece una oportunidad. Su madre ha movido cielo y tierra, igual no el primer, ni el segundo día porque confías en la palabra de tu hijo.. Que llegara Irene, Irene era clave para él. Es una niña que le quiere, le quiere tanto... Yo no me lo creía le decía que si le había hecho daño cómo podía estar con él pero, a la vez, y0 la quería para él. Irene me ha dado dos de las personas más bonitas de mi vida y Kiko está bien cuando está con ella" terminó.