Bueno, bueno, bueno, bueno... ¡Cómo nos hemos quedado! Kiko Matamoros estaba hablando de los concursantes de 'GH DÚO', concretamente de Sofía Suescun, con quien se relacionó sentimentalmente, y ha lanzado el bombazo. Para dejar claro que nunca ha tenido nada con la hija de la creadora de 'La papela del camión', el dueño de 'El club del espectador' ha anunciado la noticia: "Para que quede claro, tengo pareja y se llama Cristina. Es excepcionalmente guapa". ¡Toma bombazo en directo! Sus compañeros han empezado a gritar, se han levantado, e incluso María Patiño se ha acercado a él para darle dos besos y la enhorabuena.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Matamoros ha contado que tiene treinta y pocos años, que es "morenaza", tiene sangre brasileña, y que está "encantado con ella". Incluso ha llegado a afirmar que está "enamorado", y eso que apenas llevan un mes saliendo. La cosa promete... Aunque por el momento no tienen planes de vivir juntos, Kiko cree que su relación se va a consolidar y que va a ser feliz con ella.

Telecinco

¿Por qué lo ha contado ahora? El colaboradora ha explicado que lo cuenta porque "ella sufre con que se me atribuyan relaciones con otras mujeres". Se siente muy orgulloso de ella, y si quisiera, la presentaría públicamente.

Lydia Lozano le ha preguntado qué le aporta Cristina, y ha respondido así: "Me aporta felicitad, tranquilidad y también me equilibra". No digáis que no son las palabras de un hombre totalmente enamorado. Pero es que no solo sus palabras le delatan, la cara de felicidad que tenía mientras hablaba era la prueba de que está coladito por sus huesos.

Telecinco

Cristina le ha dado el 'OK' para que contara su relación, y aunque algunos creen que es pronto para anunciarlo, ellos están muy seguros. Al parecer, fue un auténtico flechazo, y es que según dice Matamoros tiene "un cuerpo espectacular".



Publicidad - Sigue leyendo debajo

¿Qué pensará Makoke?

Mucho se ha hablado de la separación entre la malagueña y el colaborador. Recordemos que la pareja decidió poner punto y final a su relación tras más de 20 años juntos y una hija en común, Ana. Tras anunciarlo, han sido portada de revistas y protagonistas en los programas de televisión.

A ambos se les han atribuido nuevos amores. Tras el paso de Makoke por 'GH VIP', aún nos queda la duda de si entre ella y Tony Spina hay algo más que amistad. Sin embargo, esta es la primera vez que uno de los protagonistas confirma en primera persona que está enamorado de nuevo.



Según Kiko, su ex tiene que estar contenta porque seguro que prefiere que "esté centrado".