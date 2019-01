Decimos de las modelos de Victoria’s Secret, pero aquí tenemos un cuerpo masculino que no tiene ni un átomo de grasa y está de lo más cañón: el del actor Mark Wahlberg. Así lo vimos hace una semana luciendo pectorales en las caribeñas playas de Barbados junto a su mujer, la ex modelo Rhea Durham. Son una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo como atesoran los 17 años que llevan y los cuatro hijos que tienen en común. Precisamente para celebrar tanto amor, la modelo y el actor dejaron a sus retoños en casa y viajaron solos para regalarse unas románticas vacaciones en las idílicas Barbados, como si fueran unos recién casados en plena luna de miel. Parece ser que el lugar les encanta porque no es la primera vez que se escapan allí y por las mismas fechas para disfrutar del sol y el calor caribeño.

Con semejante cuerpo, el popular actor de ’Ted’ no dejó indiferente a nadie mientras paseaba por la playa. Gtres

El intérprete de 'Milla 22', que lleva meses sometiéndose a un duro entrenamiento, hizo gala de lo buenorro que está paseándose con un bañador rojo para mostrar orgulloso sus abdominales en todo su esplendor. 'Quién tuvo, retuvo' y Mark tuvo un cuerpazo que en los años 90 nos tenía de cabeza gracias a su campaña publicitaria de los calzoncillos Calvin Klein.

Después de un refrescante baño, el actor mejor pagado de 2017 decidió vestirse un poco más (vamos que se puso una camiseta para taparse un poco) y así poder acompañar a su mujer en una visita turística a las tiendas de la zona. ¿Estarían comprando algún recuerdillo para sus hijos?