Por lo poco que conocemos a Miley Cyrus (como si fuera nuestra vecina de enfrente) sabemos que es una tía que sabe reírse de sí misma: la cantante no tiene vergüenza, y eso nos encanta. Sin embargo, como todos, cuando se le cruza un cable, al final se pone seria... pero nunca del todo. De hecho, estos últimos días se ha hablado mucho de un supuesto embarazo después de su boda con Liam Hemsworth, y ella, que en un principio se lo tomaba a 'coña', ha tenido que salir a desmentirlo de la manera más cómica que se le ha ocurrido: con la foto de un huevo.

Miley Cyrus

Si estos días habéis estado pendientes de las redes sociales, os habréis enterado de que la foto de un huevo es la más 'likeada' de la historia de Instagram, y a estas horas ya tiene más de 50 millones de 'me gusta' (y subiendo). Pues bien: ella, que de tonta no tiene ni un pelo (rubio), ha aprovechado el rebufo de la viralidad del famoso huevo para desmentir la noticia de su embarazo, colocándolo sobre su tripa en una foto suya y añadiéndole su ya tradicional sonrisa con la lengua fuera.

Gtres

Con esta imagen, que muchos de sus fans calificaron de 'iconic' ('icónica'), se coronó, pero también aprovechó su mensaje en Twitter para dejar claro que de niños, de momento, nada.. y lo hizo añadiendo la palabra 'egg' ('huevo') en varias ocasiones. Eso es hilar fino y lo demás es tontería: "No estoy 'egg-sperando' ningún bebé, pero es 'egg-xcelente' que todo el mundo está 'happy for us' ('feliz por nosotros', momento autobombo de una de sus canciones)... ¡nosotros también estamos felices por nosotros'! Ahora ya podéis dejarnos en paz y seguir mirando la foto de un huevo", señaló.

Y mira, podrá cantar mejor o peor (allá opiniones), podrá también caer mejor o peor... pero la chica tiene recursos y gracia para sus cosas, y donde otras pueden llegar a enfadarse, ella se lo toma con humor y lo desmiente con la naturalidad que la caracteriza. ¡Ole por Miley y su salero! ¡Somos fans!