Dicen que desde que tienes hijos no paras de sufrir, pero lo de la Panto es de telenovela. Sus 'cachorros' le han dado muchas alegrías, pero muchos más sinsabores. Y si no atención a la bomba que ha soltado Kiko en GH Dúo: "Tuve adicción a las drogas. A la cocaína, hachís y marihuana y, gracias a mi mujer y a mi madre, hoy estoy limpio". Pantoja se enteró tras un ultimátum de Irene Rosales a Paquirrín y fue entonces cuando tomó cartas en el asunto y empezó un peregrinaje a diferentes especialistas. Ahora se explican todas las reacciones del Dj, sus salidas nocturnas, sus deudas millonarias, sus plantes en los trabajos y hasta sus malas pulgas con su hermana públicamente.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Kiko y Chabelita han tenido adolescencias complicadas. Pese a todo, han contado con el apoyo incondicional de su madre. La relación entre los hermanos tampoco ha sido lo que se dice perfecta y ha sufrido muchos baches. Ahora te junto, ahora no... Actualmente, y antes de entrar Kiko en 'GH Dúo', parece que la relación entre ellos estaba en un buen momento.

Captura Internet / redes sociales

"He sufrido muchísimo"

Claro que ella tampoco se ha quedado corta… Chabelita ha sacado a su madre de quicio desde antes de cumplir los 18. Siendo adolescente se escapó con su primer amor y terminaron en casa de Chelo García Cortés, con el cabreo de Isabel; después se quedó embarazada y se independizó para empezar a ganarse la vida despotricando de su familia en la tele. Meses más tarde se separó, se casó en secreto con Alejandro Albalá, de lo que Isabel se enteró por la prensa y, al poco, se volvió a separar. Y a todo esto, hay que sumar sus idas y venidas con Omar Montes, pasando por esa llamada que hizo Isabel Pantoja a 'Sálvame' cuando su hija estaban en 'GH Vip' y que no le favoreció nada.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Vamos, un no parar que terminó con la Pantoja estallando en 'Sálvame': "He sufrido muchísimo todo lo que le está pasando a mi hija, porque yo no acepto la vida que ha tomado". Ahora, con Kiko, tras la confesión de sus adicciones, ha dicho: "Olé sus testículos. Ése es mi niño". Olé tú, por aguantar.