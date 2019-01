Ylenia Padilla entró en ‘GH DÚO’ para demostrar que había cambiado y que íbamos a conocer a una Ylenia completamente renovada, sin embargo no parece estar consiguiéndolo... Es más, estamos viendo a la misma Ylenia de siempre, o incluso más revolucionada si cabe. Sus constantes broncas con su compañera Raquel, a quien grita como si no hubiera un mañana y hasta pide sentarse lejos de ella porque "no la soporta", esas caras de asco que le salen del alma ante ciertos comentarios, y sus morritos a la pantalla para demostrar cierta 'superioridad' están cansando a la audiencia, y mucho. A la vista está que a cada comentario de la de Benidorm durante la última gala del 'reality', el público se deshacía en abucheos, algo que ella misma captaba y se preguntaba: "¿Por qué me odian tanto?"... Aunque quizá haber sido consciente de los abucheos le haga cambiar su actitud, y es que muchos creen que los problemas le vienen (y van a aumentar) por su amistad con Sofía Suescun.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Hay dos claros bandos... Sofía Suescun vs. Kiko Rivera, y aunque Ylenia se lleva bien con los dos, parece estar decantándose más por el de Sofía, algo que podría no beneficiarle en absoluto. Hasta sus más allegados creen que se está equivocando, así lo ha confesado la propia Belén Esteban durante su intervención en 'Sálvame'.

Telecinco.es

"Me considero muy amiga de Ylenia, tenemos contacto casi a diario, pero el concurso de mi amiga no me está gustando", confiesa Belén Esteban, "la quiero con sus defectos y sus virtudes, pero su concurso es indefendible", añade la colaboradora. La colaborada ha asegurado que la defenderá “en la medida de lo posible” y ha señalado a Sofía Suescun como la culpable de su comportamiento: “Creo que la está manipulando”. Por último, Belén ha pedido a Ylenia que "abra los ojos" y no se haga amiga de sus enemigos: "Todo lo que le dijimos que no hiciera, lo ha hecho. Ojalá la gente pueda conocer a la Ylenia que yo conozco".