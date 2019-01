Omar Montes olvida a Chabelita con una atractiva morena

Omar Montes parece haber pasado página. El trapero se ha dejado ver en redes sociales en una actitud muy cariñosa con una atractiva morena de larga cabellera, ojos verdes y labios carnosos. Después de haber intentado por activa y por pasiva mantener una relación con su 'Pocahontas de Perú', el de 'Pan Bendito' se ha cansado de las constantes idas y venidas con Chabelita. Han sido unas 'historias' de Instagram del cantante de trap las que han hecho saltar todas las alarmas sobre su posible relación con esta atractiva morena. El propio Omar Montes era el que que compartía una fotografía con esta joven que parece haber curado las heridas ocasionadas por Isa Pantoja y haber devuelto la ilusión al "cuñado" favorito de Kiko Rivera.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Los jóvenes compartieron una agradable jornada en la que no faltó el deporte (boxeo, no seamos mal pensados), los paseos por el campo y la gran complicidad entre ambos. Aunque nuestro culebro favorito nunca ha perdido, lo cierto es que Omar Montes no ha comenzado con buen pie el año. Su incidente en Granada con Asraf y Chabelita en el que tuvo que intervenir la Guardia Civil parece haber hecho imposible una reconciliación entre ambos. Aunque su historial sentimental no hace pensar que la pareja podría volver a darse otra oportunidad, su encontronazo en redes sociales parece haber marcado un antes y un después en su romance.

Todo empezó porque Isa Pantoja dejó caer en sus redes sociales que no quiere hablar de la relación que tuvo, pero advirtiendo que si la otra parte ( por Omar) quería hablar de ello, está en su derecho. Una indirecta que no sentó nada bien a Omar Montes, que como no tiene acostumbrados, contestó sin pelos en la lengua a Chabelita: “Si el que está hablando es el mortaja diciendo que me quiere denunciar y que estas con él. Que dice que no se cree que al día siguiente de estar con él estabas conmigo, pobre iluso…. pero bueno, en fin, que a mí no me metáis en vuestros montajes, que prometo que os ponéis verdes…”.

Pero no sólo dejaba las cosas claras, sino que le recordaba a Chabelita su famoso 'edredoning' con Asraf. “Le dejas de falso y él te deja de lo que te deja delante de toda España. Y ahora de repente súper amigos máximos y crees que la gente que lo ve es tonta. Pero no engañas a nadie, sois los 2 unos falsos y aquí te lo dejo yo porque voy de frente, no por la espalda como vosotros”.