Irene Rosales vive su peor momento en 'GH DÚO' y se plantea abandonar

Kiko Rivera e Irene Rosales se han convertido en una de las parejas favoritas de 'GH DÚO' por excelencia. Desde que entraron en el 'reality' de Telecinco, con uno de los cachés más altos, además, son el centro de toda atención. Cada conversación que protagonizan dentro de la casa de Guadalix da mucho de qué hablar fuera... Ambos se abrieron en canal enfrentándose a su 'curva de la vida', donde tanto Irene como Kiko confesaron los momentos más duros de su vida. Pero eso no es todo, poco después de la última gala era Irene quien se convertía en la protagonista por culpa de un bajón que ha hecho que dude, incluso, de su continuidad en el programa. Irene no para de acordarse de sus dos hijas, y ha sufrido el bajón, hasta ahora, más grande de su concurso. En el baño y con la mejor compañía, la de Kiko Rivera, ha llorado desconsoladamente recordando a sus pequeñas.

"Las niñas están con sus abuelas y con la familia que es maravillosa. No quiero que te vengas abajo de esta manera", le decía el cantante a su chica tratando de calmarla. "Por favor, fuerza. Estamos aquí y vamos a disfrutar, vamos a intentar llegar lo más lejos posible pero no te pongas así porque como entres en esto... no", añadía.

Está claro que sus niñas son lo que más va a dificultar el concurso. De hecho, lo último que hicieron antes de emprender su aventura fue disfrutar del tiempo junto a sus princesas. El matrimonio aprovechó al máximo el tiempo que les quedaba junto a su familia días antes de entrar en la casa. El fin de año lo pasaron en Cantora junto a Isabel Pantoja, Anabel y hasta Chabelita, y poco después se dejaron ver haciendo planes 'de cuatro' junto a sus hijas Ana y Carlota.

Kiko le está demostrando ser su mayor apoyo en la casa, aunque a veces tienen sus 'tira y afloja'... Solo un par de días después de entrar en la casa de 'Gran Hermano DÚO', el matrimonio formado por Kiko Rivera e Irene Rosales ya protagonizaba su primera pelea. Eso sí, pese al enfado, Kiko Rivera remató la conversación con una bonita reconciliación acercándose a su esposa para darle un beso.