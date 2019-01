Mario Vaquerizo no comenzó 2019 con buen pie, ya que como contó en su cuenta de Instagram, estaba "desparecido y metido en la cama por culpa de un pinzamiento", concretamente en la espalda. Tanto le dolía que contaba que estaba "k.o y sin ganas de nada", ni siquiera de celebrar la nochevieja ni el año nuevo. Como confesaba, se encontraba tan mal que no tenía ganas de hablar, algo "difícil" en él. Y es que si algo le gusta a Mario es hablar y pasarlo bien... Alaska ya aclaraba el estado de su marido para que sus seguidores estuvieran tranquilos: "Está perfectamente, dentro de la gravedad", ha dicho la cantante en esRadio, a la vez que explicaba que aunque Mario "no está bien y no es agradable" su dolencia en la espalda, tampoco reviste de una gravedad excesiva. Estos problemas le obligaron a estar en cama, "en reposo", durante varios días. Pero, por suerte, poco a poco va recuperando su carácter y ha vuelto a la televisión. El cantante se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para contar cómo está viviendo uno de sus momentos más complicados.

"Me han dado una mala noticia", confesaba el cantante durante su intervención, "y es que no puedo hacer ejercicio", algo que a Mario le ha sentado fatal. Pero no solo eso... la enfermedad "me está afectando tanto que no tengo ganas de f***", cuenta.

"Los míos han echado de menos mi vitalidad, y es lo que más quiero recuperar", ha confesado. Eso sí, ha querido dejar claro que no es nada grave, que sus 'fans' no se preocupen que él está bien.

Aunque él dice que está "vieja", esto es solo un bache en el camino que pronto quedará en el recuerdo. Sus seguidores le han mandado todo su apoyo con mensajes tan bonitos como estos: "Mario eres una gran persona y de vieja nada cariño las canas de tu melena es tu sabiduría", "Animo! Mario , una sonrisa para la vida , love!", "Mi niña de 5 años Cayetana, siente adoración por ti, así que recupérate pronto¡¡¡¡". Además, asegura que por las calles le paran para darle todo el ánimo del mundo y eso a él le reconforta.