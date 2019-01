“Te gusta matarme… No me hables, no me mires, nada, pero cero. Olvídate. No podemos ser amigos”, así de tajante se mostraba Alejandro Albalá hace unos días con la que es su ex novia, Sofía Suescun. Y es que el joven sigue hasta las trancas de la 'chica reality' y ahora que ambos participan juntos en 'GH DÚO', olvidarla no es nada fácil. En sus continuas idas y venidas, la organización del programa les propuso enfrentarse a la ‘Sala de la verdad’, donde ambos pudieron mirarse a la cara y confesarse qué es lo que siente el uno por el otro. Mientras que el ex marido de Chabelita dejaba claro que por activa y por pasiva que sigue enamorado de ella, la ganadora de ‘Supervivientes', en la intimidad del confesionario, confesaba lo que era más que evidente: ya no está enamorada de él y no sabe cómo hacérselo entender sin que se venga abajo. Alejandro no podía evitar sospechar que Sofía estaba jugando a un 'ni contigo ni sin ti', y pretendía alejarse de ella, pero le está siendo imposible... Cuando cae la noche y se meten en la cama, las caricias, las cosquillitas y las miradas cómplices se hacen eco y vuelve a enchocharse de lleno.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Pero parece que las cosas están cambiando, y es que su tonteo ya no es solo de noche. La casa está siendo testigo de un acercamiento más que evidente entre ambos. Así lleva, por ejemplo, Alejandro, a Sofía hasta la cama...

O así de cómplices se muestran en el gimnasio...

Hasta parece que Sofía se acerca a él para besarle pero se contiene... ¿Es una simple necesidad de cariño por parte de la concursante? Muchos creen que sí, y es que parece que lo único que quiere es sentirse querida, pero realmente tiene muy claro que no está enamorada y no quiere volver con él.

¡Atentos a esta conversación! Metidos en la cama y en su afán por conseguir cosquillitas a toda costa, Sofía le pregunta a su ex: "¿Por qué no me haces?", a lo que él responde: "Por qué te las iba a hacer? No eres mi novia. Si fueras mi novia sí te haría", y ella, ni corta ni perezosa, y aunque en tono de broma, suelta: "Pues vale, somos novios un poco". ¡Eso no se hace Sofía, que el chico se ilusiona!



Publicidad - Sigue leyendo debajo

Pero la cosa no queda aquí, parece que podrían haber llegado a más... La noche del sábado, durante el 'Deluxe', adelantaban que entre Sofía y Alejandro podría haber habido más que palabras. "Sofía y Alejandro, han estado toda la tarde tonteando, se han metido en la cama y han estado cariñosos... y se han tapado con el edredón", declaraba la reportera del programa. ¿Qué habrá pasado bajo las sábanas? ¡Estamos deseando saberlo!