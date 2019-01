Dulce cree que la confesión de Kiko fue "premeditada"

Son muchos los que estos días aplauden el gran paso que ha dado Kiko Rivera. Hace unos días, durante una de las galas de 'GH DÚO', el cantante y su mujer, Irene Rosales, se sometían a la famosa 'curva de la vida', donde hacen un paso por sus mejores y peores momentos, y era ahí donde Kiko se atrevía a narrar un oscuro y desconocido capítulo de su vida: su adicción a las drogas. “Te voy a ser sincero, no lo he dicho nunca. En determinado momento de mi vida tuve adicción a las drogas. Lo pasé muy mal”, verbalizó en lo que parecía ser una liberación. Señalando los bajones de su curva, el cantante contó que las drogas fueron su válvula de escape para olvidarse de sus problemas. “Gracias a mi mujer, mi madre y mis amigos de verdad he conseguido salir”, continuó diciendo. “Lo cuento porque gracias a Dios lo he superado. A base de médicos, de psicólogos, de lucha…”. Unas valientes declaraciones que están dando mucho de qué hablar. Si su madre aplaudía el paso adelante con un: "Olé sus testículos", la famosa niñera de Cantora tiene otra teoría...

Este fin de semana, durante su intervención en 'Sábado Deluxe', Dulce quería dar su opinión al respecto: "Bien por él", comentaba, pero, siempre hay peros... "Es cierto que puedo decir que en parte lo tenía premeditado", declaraba. Ella cree que "le salió porque lo hizo por Irene". Una teoría que comparte con el propio presentador del programa y es que durante la confesión, Jorge Javier intervino para apuntar que le parecía que había desvelado ese secreto tan íntimo como prueba de amor hacia su esposa. “No queríamos contarlo, pero ella ha sido tan importante para mí en ese aspecto… Gracias a ella he aprendido a disfrutar de la vida. Ella fue la que se puso firme y me enderezó”, explicó el DJ, agradecido.

Telecinco.es

La niñera aseguraba que ella "Desgraciadamente sí era conocedora, pero es una cosa con la que no rezo yo… Yo no he vivido con él. Solo cuando fumaba en secundaria… Que me veía y tiraba el cigarro", confesaba. "Se ha especulado mucho y por la presión que tenía vio el momento" , y es por eso, según Dulce, que se decidió a contarlo.

Sin embargo la niñera quiso dejar claro que hubo algo en la curva de la vida que no le hizo ninguna gracia... "No puso en su vida a su hermana, a la que dice que quiere y la perdona como hermana. Él le ha hecho a ella muchas cosas, ella siempre le perdona en silencio", dijo en defensa de "su niña".

"Ella le ha perdonado cosas imperdonables. Desde que ha entrado en la casa deja a su hermana por los suelos", zanjaba la niñera visiblemente molesta.