Estefanía Unzu, más conocida como 'Verdeliss', llegó a nuestras vidas hace años gracias a su canal de YouTube, donde muestra cómo es la vida siendo mamá en una familia numerosa. Pero si ahora es más conocida por el público es gracias a su participación en 'GH VIP 6', donde mantuvo una tierna amistad con Miriam Saavedra y Koala y en el que participó siendo la primera concursante embarazada. Sí, Verdeliss espera su séptimo bebé. Pero ahora la youtuber se convierte en el centro de atención por algo distinto, y es que estamos muy preocupados por su estado de salud y el de su bebé. Verdeliss ha lanzado un angustioso mensaje a través de sus 'stories' de Instagram que mantiene en vilo a sus más de 900 mil seguidores. En el vídeo que ha compartido se disculpa por no haber podido estar presente en un evento que tenía programado: "Siento muchísimo no poder estar en la venta privada de Greencorners, pero no ha sido un tema de organización, si no de salud". Y precisamente el mensaje lo comparte desde el hospital, y entre lágrimas. "Necesitaba pediros perdón y daros una explicación", confiesa la ex concursante.

Aunque aún se desconocen los motivos de su ingreso hospitalario, ella misma ha dicho que lo hará público más adelante: "Lo único que os voy a pedir es que, porfi, me deis un poco de tiempo a que me sienta capaz de contar lo que está pasando".

Entre lágrimas ha asustado a todos sus seguidores por su estado de salud y el de su bebé, con quien parece estar relacionado el problema. Y es que ha compartido también una imagen dando las gracias a los mensajes de apoyo, consideración y comprensión y en ella se puede ver su tripita llena de cables.

"Estoy leyendo cada mensaje! Gracias y más gracias por toda palabra de cariño, deseo reconfortante y abrazo que sana. Significa muchísimo...esta comunidad consigue transformar las redes sociales en calor humano. Os queremos y sentimos", ha escrito junto a la imagen.

Algunos ya se atreven a sospechar que podría estar de parto, algo preocupante ya que solo está embarazada de 29 semanas. Sea lo que sea, le mandamos toda la fuerza del mundo y esperamos que todo salga bien.