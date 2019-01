Rota de dolor. Así es como se ha mostrado Samira en su último vídeo para MTMad en su canal 'Al puro Samira style'. Sus vídeos suelen ser todo buen rollo, risas y retoquitos estéticos -como sus abdominales o sus pechos-, pero esta vez la ex viceversa se ha puesto seria y hasta depresiva para hablarnos del drama que acontece en su vida: la ruptura con su ex, Rubén. Samira intentaba empezar el vídeo lo más serena posible, pero ya en los primeros 4 minutos de vídeo a la colaboradora televisiva se le saltaban las lágrimas contando por qué lo habían dejado: "Muchos me habéis preguntado el motivo de la ruptura. No quise exponerlo para que no nos repercutiera, porque no estábamos pasándolo bien. La situación ha sido complicada", explicaba.

"Ahora estoy un poco más tranquila, pero he estado mal, con agonía, muy triste... hasta con anemia. Mucha gente me ha dicho que me estaba quedando muy delgada, porque dejarlo con él ha sido un cambio radical en mi cuerpo y mi mente", señalaba, y añadía el motivo por el que lo habían dejado: "El motivo ha sido porque yo no estaba a la altura de las circunstancias. No he estado como él me merecía. He sido una estúpida".

Entonando el 'mea culpa', no entiende cómo ha habido personas que, aprovechándose de la agonía parejil, se han metido en medio, pero entiende que es gente: "mala, mezquina, deshonrada, falsa, hipócrita, que no valen para nada; que sólo quieren joder a otra persona", apuntaba con rabia, para, en seguida, contar su propósito le cueste lo que le cueste: "Lo estoy intentando: quiero volver con él. En 28 años no he sentido lo que he sentido por él. Me ha sabido querer, manejar, lidiar conmigo... que no es fácil. Me he criado en una familia desestructurada y he vivido situaciones 'heavies' para una persona pequeña. Rubén me ha querido con mis miles de defectos. Cuando le conocí le dije que soy un puto desastre, pero esto es lo mejor que tengo para ofrecer", señalaba con la cara cubierta de lágrimas. "Cambiaría todo lo que tengo por estar con él".

Samira también ha aprovechado parte del vídeo para mandarle un mensaje a su ex y que, en el mejor de los casos, llegue a verlo para que la perdone: "Quiero decirte a ti, Rubén: gracias por haber estado, gracias por estar... siento no haber estado a la altura, el no haberte amado como tú me has amado a mí. No puedes comprender lo que yo te quiero, lo que siento por ti y lo loca que estoy contigo. Te prometo que, en 28 años que tengo, nunca he sentido esa piel con nadie. Dicen que sólo te enamoras una vez en la vida, y que el resto de veces te las pasas buscando lo mismo que tenías. Espero que no me pase".

Por último, Samira, intentado que se le entendiera lo mejor posible entre los sollozos, añadía: "Sólo quiero pedirte perdón si en algún momento te fallé, si no he estado a la altura que mereces. Has estado presente y cuidándome. Si volviera a nacer, pediría volver a enamorarme de ti, o al menos volver a encontrarte en mi camino. Agradezco aquel día que te paré, que te hayas cruzado en mi vida, que me hayas cuidado y que me sigas amando, porque sé que soy muy complicada. Sabes que me encantaría una vida contigo. Te quiero un montón, Rubén. Estoy loca por ti: por tu olor, por tus besos...todo. Quiero que el mundo se entere de que me encantaría volver a conquistarte y volverte a cuidar. Aunque sea una loca celosa, bien o mal te he querido... quizás a mi manera... quizás más mal que bien. Si no nos volvemos a encontrar, espero que al menos nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Voy a estar aquí siempre para lo que necesites. Me muero por ti, Sánchez".

¡Qué bonito! ¿Lo verá él? ¿La perdonará? ¿Habrá tomado Rubén una decisión inamovible y sin vuelta atrás? Deseando estamos ver lo que pasa... ¡Ánimo, Samira!