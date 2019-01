Hay una regla que debería estar escrita en piedra para cuando una deja una relación por las malas: nunca, nunca, nunca vuelvas con tu ex, porque si lo habéis dejado, ¡por algo sería! Pues bien, la que no se ha aplicado esta regla ha sido Romina Malaspina, que ha sorprendido a sus más de 800.000 seguidores en Instagram compartiendo una foto de lo más enamorada ¡de su ex, Daniel Pacheco! La ex superviviente está viviendo una segunda oportunidad con el actor, con el que, al parecer, rompió por sus problemas de ego, pero a ella parece que eso le da igual, porque se ha olvidado de todo, se ha liado la manta a la cabeza ¡y se han ido de vacaciones a Colombia (país de origen de Daniel)!

Romina no tiene por qué excusarse sobre sus decisiones amorosas, pero está claro que una explicación sí que le debe a su 'fandom' después de haberles hecho partícipes de la ruptura, y le ha dedicado un bonito texto a Daniel junto a la imagen anterior: "El primer amor no es la primera persona que te gustó. Ni la primera persona que fue tu pareja. El primer amor es la primera persona por la cual sentiste cosas inimaginables. La primera persona por la que hiciste cosas que pensaste que nunca harías. Esa persona que amaste con locura, que te hizo sentir las cosas más puras. Esa persona que te hizo feliz con una mirada, con una sonrisa.. O simplemente, con su presencia. Justamente esa persona, fue tu primer amor, el cual nunca podrás olvidar", escribe Romi, para terminar con un contundente "Te amo con mi vida".

Hay un dicho que dice que 'segundas oportunidades no son buenas', sin embargo, ¿será Romina capaz de demostrar lo contrario? ¿O le dará en la cara la sabiduría popular? Pase lo que pase, parece que ya estas últimas navidades las han pasado juntas a juzgar por la imagen que colgó Daniel en su Instagram el 30 de diciembre... y es que ese corazón en la muñeca que le agarra la camiseta es de lo más revelador: claramente, era Romina.

Actualmente, Daniel, a sus 27 años, lo está petando en su trabajo tras haber decidido mudarse a Argentina, y especialmente en las series de televisión gracias a Netflix: ya tiene un papel importante en la serie 'El Marginal', y el pasado año compartió protagonismo en 'EDHA' con nuestro Andrés Velencoso.