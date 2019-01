Ylenia y Sofía comenzaron su aventura en 'GH DÚO' haciendo piña, pero la amistad se tambalea cada día que pasa. El mal rollo entre Sofía y Kiko Rivera está perjudicando a la de Benidorm, y ella fue consciente durante la última gala del concurso, y es que cada vez que el cantante abría la boca en su duelo contra la reina de los realities, el público se deshacía en aplausos mientras para ella solo tenían abucheos... E Ylenia no es tonta, lógicamente pilló que fuera el comportamiento de Suescun no está gustando demasiado, hasta Belén Esteban (gran amiga de la concursante) aseguró creer que era Sofía quien estaba perjudicando el concurso de su amiga. Pero es que Sofía no solo se lleva mal con Kiko... su relación es muy, pero que muy mala, con Raquel. Alguien a quien Ylenia tampoco parece tragar demasiado, de hecho ha protagonizado con ella una de las broncas más fuertes del concurso... Entre gritos, Ylenia le dijo de todo, menos bonita: "Eres muy falsa. A mí no me digas en tu puta vida ni hostias, ¿vale? Manipuladora, que eres una manipuladora. Y un bicho malo. Es que no puedo aguantar esto. Es que va por debajo, es una culebra”.

Sin embargo, Ylenia sabe que necesita a Raquel en paz para sobrevivir en el concurso, si no la convivencia se le va a hacer cuesta arriba. Así que la concursante se ha empezado a plantear las cosas...

Ya confesó no fiarse demasiado de su "amiga": "Pienso que eres una jugadora máxima y que aquí yo soy tu rival", le decía Ylenia mirándola a la cara, porque otra cosa no, pero ella va de frente. Sin embargo ahora está empezando a dudar aún más, si cabe...

Se ha sentado junto a sus compañeras de concurso (sin Sofía esta vez) y ha comentado la situación. Todo ha comenzado cuando María Jesús le ha dicho a Ylenia que no entiende por qué Sofía trata de apartarla de las demás, como si solo fuera para ella... "Ya, vale ya de tanta hermandad, que me contamino", aseguraba Ylenia.

Así que se ha plantado en el confe y se ha quedado a gusto: "Me ve como una amiga con la que puede rajar de todo el mundo, pero eso me perjudica porque yo con Raquel necesito estar bien. Me puedo llevar bien con las dos", zanjaba la concursante.